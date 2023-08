Navzdory kritikům i akademii. Kazmův film v kinech bourá rekordy

Nebývalý divácký zájem o film nejlépe dokumentuje srovnání s nedávnými filmovými hity. Velkofilm Avatar: The Way of Water vidělo během prvního dne promítání 37 000 diváků, nedávný český hit Vyšehrad pak během prvního dne projekcí zhlédlo 40 000 lidí.

„Je to neuvěřitelný pocit. Slibovali jsme kinům a veřejnosti opravdu velký projekt, jaký nemá obdoby. Někdo nám nevěřil, někdo se nám i smál. Ale Kazma to opravdu dokázal a může útočit na rekordy návštěvnosti během celého premiérového víkendu,“ neskrývá radost Martin Palán z distribuční společnosti Bontonfilm. „Kazma dokázal posunout hranice toho, co lze v českém filmu očekávat. Místo toho, aby se řídil konvenčními pravidly, rozhodl se jít svou vlastní cestou,“ dodává.

„Tento film nevzniknul pro filmové kritiky, recenzenty, nebo ocenění akademické obce. Tento film je pro lidi,“ reaguje zdrženlivě sám Kazma.

Filmové kritiky film odsoudily, diváci v kinech však oceňují zcela nový přístup a jedinečné pojetí filmu, jež je součástí větší zábavné hry.

Extrémní zájem diváků provází uvedení filmu už od zahájení předprodeje celý měsíc před premiérou. Řada sálů byla vyprodaná už od jeho zahájení, multikina musela další projekce filmu přidávat. Během premiérového víkendu od čtvrtka 17. srpna do neděla 20. srpna sehraje film rekordních 280 kin. Žádný jiný film se v tolika kinech během premiérového víkendu nehrál.

Divácky nejúspěšnějším filmem v Česku během premiérového víkendu je snímek Avengers: The Endgame s 344 000 diváky, českými rekordmany návštěvnosti jsou Anděl Páně 2, který během premiérových čtyř dnů vidělo 188 000 diváků, Ženy v běhu se 177 000 diváky a Vyšehrad, který během premiérového víkendu vidělo 173 000 diváků.