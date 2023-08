Chystá Kazma podvod na diváky? Premiéra ONEMANSHOW: The Movie se blíží

Jak už se totiž v minulosti mnohokrát ukázalo, od Kazmy můžeme čekat cokoliv. Ne nadarmo se o něm často píše jako o mystifikátorovi, provokatérovi nebo dokonce podvodníkovi. Stačí si vzpomenout na televizní skandál s pořadem Prostřeno nebo fingovanou autonehodu, ke které přijel Leoš Mareš. Tentokrát však Kazma Kazmitch, vlastním jménem Kamil Bartošek slibuje, že v kinech na diváky film opravdu čekat bude.

Potvrdil to znovu i v podcastu Čestmíra Strakatého: „Můžu všechny ubezpečit, že 17. srpna v kinech uvidí opravdový, plnohodnotný, stominutový film.“

„Česká kinematografie dosud nic podobného nezažila. Žádný tuzemský film v historii nezaznamenal tak vysoká čísla v předprodejích vstupenek a v počtu nasazených sálů v kinech. Čísla jsou rekordní, a už nyní je jasné, že půjde o filmovou událost, jakou naše republika ještě nezažila. Tajemství kolem celého projektu budí nevídanou pozornost. Každý to chce vidět, a každý chce být u toho první,“ komentuje situaci Martin Palán, majitel distribuční společnosti Bontonfilm.

Kazma a jeho tým měli na filmu pracovat přes čtyři roky. Jen uplynulých dvanáct měsíců se věnovali pouze střihu. V tuto chvíli už je film ONEMANSHOW: The Movie v rukou kinařů: zakódovaný, připravený spustit se v nastavený čas. „Organizátoři nešetřili prostředky, aby zajistili, že film zůstane v bezpečí a neunikne před svým oficiálním vydáním, ani po něm. V každém sále bude přítomna ochranka kina vybavená termovizí, což je něco, co se u českých filmových titulů nevidí často,“ uvádí distributor.

Kamil Bartošek alias Kazma Kazmitch ve filmu ONEMANSHOW: The Movie (2023)

Náklady na film se vyšplhaly na 72 milionů korun. Jen Kazma do něj, jak prozradil u Strakatého, investoval deset milionů korun. Producentem je kromě něj také Vojtěch Frič ze společnosti love.Frame, která má na kontě například filmy Krásno, Prvok, Šampon, Tečka a Karel nebo Slovo.

Mezi partnery filmu patří společnosti Zásilkovna, Jablotron nebo noční klub Goldfingers. Své logo má v traileru i advokátní kancelář Plicka & Partners, která v případě potřeby Kazmovi zprostředkuje potřebný právní servis. Kazma totiž připustil už na tiskové konferenci v Karlových Varech, kde film uváděl v rámci festivalu, že právní pomoc možná bude potřebovat.

Tajný zákop bude

Součástí prezentace ve Varech byla i trochu nepovedená mystifikace. Pozvaní novináři místo avizovaného představení historického filmu Tajný zákop s Jiřím Bartoškou nebo Ondřejem Sokolem, byli svědky Kazmovy tiskové konference a uvedení traileru k ONEMANSHOW: The Movie. Což by bylo i vtipné, (ačkoliv nepříliš vhodné na festivalu třídy A), kdyby do redakcí českých médií nedorazil asi dvě hodiny před pořádáním tiskové konference mail, ve kterém anonym novinářům Kazmův záměr prozrazuje a ještě varuje před „podvodem, který se na ně chystá“. Toto všechno pak ale Kazma na tiskové konferenci vyvrátil. Jestli byl i tento mail zamýšlenou součástí marketingu a mystifikací, nechť každý posoudí sám.

Avizovaný film Tajný zákop však nakonec svůj prostor přece jen dostane. Podle Kazmy opravdu je součástí ONEMANSHOW: The Movie a ukáže, jak Bartošek napálil české herecké hvězdy, které nechal prostřednictvím externí produkce obsadit do „velkého historického filmu“. Mimo uvedených herců se to týká ještě Kryštofa Hádka, Jiřího Langmajera nebo Hynka Čermáka. Podle informací redakce iDNES.cz se má však situace trochu jinak a herci o všem dopředu věděli, jen Kazmovi slíbili mlčenlivost až do premiéry. Výjimkou je Hynek Čermák, který pro Blesk.cz uvedl, že jeho právník případ řeší. I to však může být součástí promyšlené PR strategie.

„Všechna tato překvapení, o čem to je, co to bude, co to způsobí a co bude na konci, se dozví diváci až v kinech. Nechci, aby kdokoliv věděl, co jsme dělali. Chci, aby to lidi viděli v kině. Že to jde ven do kin poprvé a není to na internetu, má svůj důvod. I to se diváci dozví v kině. Myslím si, že je to unikátní dílo, které ještě nikdo na světě v rámci filmového průmyslu nevyrobil, protože z tohoto kina si diváci donesou domů úplně jiný zážitek, než na který jsou zvyklí,“ prohlásil Kazma v poslední tiskové zprávě.

V titulcích traileru je Kazma uveden jako autor scénáře i režisér. Spolurežisérem má být Andy Fehu, který stojí za filmy Shoky&Morthy: Poslední velká akce a Nenasytná Tiffany. Od čtvrtka do neděle uvede film rekordní počet 280 kin. V podobně vysokém počtu kin se během premiérového víkendu žádný jiný film nehrál. Úterní předpremiéra se uskuteční v obchodním centru Westfield Chodov v Praze. Uvedení se podle distributora ponese v hollywoodském stylu a zúčastní se jej až dva a půl tisíce lidí.

Kamil Bartošek má v tuto chvíli na svém soukromém instagramovém profilu spuštěný odpočet do premiéry. Zdali se mu povede prolomit další kinařské rekordy a třeba i porazit v návštěvnosti veleúspěšnou Barbie a Oppenheimera, bude jasné za pár dní. Do té doby platí Kazmova slova z traileru: je to celkem zajímavý, ale riskantní podnik.

Trailer k filmu ONEMANSHOW: The Movie