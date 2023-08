Žalovat Kazmu nehodlám, říká Jiří Bartoška. Na jeho film ale jít neplánuje

„Film jsem neviděl ani se na něj nechystám, v kině jsem nebyl ani nepamatuju. Takže k obsahu se nemohu vyjádřit, když mne tehdy Kazma oslovil, přijal jsem, protože jsem pro každou legraci,“ řekl pro iDNES.cz Hynek Čermák. Na otázku, zdali plánuje vůči Kazmovi podniknout právní kroky, jak se nedávno objevilo v bulvárních médiích, odpovídá: „ Zneuznaný se necítím, řešit to nebudu, ale pokud nějaké kroky podnikne můj právník, podpořím ho.“

Film Tajný zákop, který Kamil Bartošek alias Kazma Kazmitch nejprve prezentoval jako boudu na hvězdy tuzemského filmového plátna, v Onemanshow: The Movie využívá jako krytí pro jeden ze svých tajných plánů. Domnělé válečné drama posloužilo i jako podfuk na novináře na karlovarském filmovém festivalu, kde místo něj na tiskové konferenci Kazma nakonec představil trailer na svůj celovečerní debut.

Pro iDNES.cz se k filmu na otázku Mirky Spáčilové vyjádřil také Jiří Bartoška: „Vy už jste film viděla? Tak to víte víc než já. Opravdu nic nevím. Před dvěma roky mi zavolal Ondřej Sokol, že jde o jeden natáčecí den, jestli se přidám, tak jsem souhlasil. Parta byla dobrá, vedle Sokola ještě Jiří Langmajer, Hynek Čermák, tak jsem si řekl – fajn, dáme spolu pivo, cigaretu, jeden den mě nezabije. Ale pak to celé na dva roky usnulo a teprve teď díky novinářům zpětně zjišťujeme, o co vlastně šlo.“

Má i falešný profil

Podávat žalobu na Kazmu Jiří Bartoška neplánuje: „Nevím, jestli Hynek Čermák opravdu zvažuje žalobu, já s tím rozhodně nic dělat nehodlám. Odvedl jsem svou práci jako na stovce jiných filmů, dostal jsem za ni zaplaceno a tím to pro mne skončilo, do kina se na to určitě nechystám.“

Redakce požádala o reakci také Ondřeje Sokola a Jiřího Langmajera. Ani jeden se však k projektu nechtějí vyjadřovat. „Absolutně bez komentáře, nezlobte se,“ uvedl Jiří Langmajer a stejně odpověděl i na to otázku, zdali už Kazmův film viděl.

Tajný zákop má na portálu ČSFD.cz vytvořený vlastní profil, kde Bontonfilm, zároveň distributor Onemanshow: The Movie, děj popisuje následovně: „Válka se chýlí ke konci a zatímco část německých důstojníků vede boje s fanatickým přesvědčením až do úplného konce, jiná část začíná myslet na život po válce. Bohatství, které nacisté v průběhu války na různých místech ukryli, pak láká nejen samotné Němce, ale i tajné služby spojenců. Jejich agenti a obávaní commandos se pokusí překonat kruté boje na frontě a německou armádu i obávané gestapo infiltrovat.“

Režisérem je Andy Fehu, který stojí za filmy Shoky&Morthy: Poslední velká akce a Nenasytná Tiffany. Na pozici producenta je uveden Kazma. Kromě jmenovaných si ve filmu zahrál ještě Kryštof Hádek a několik dalších, méně známých herců.