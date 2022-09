Jackman se v Deadpoolovi 3 vrátí jako Wolverine. Jak je to možné, nevíme

„Hej, Hughu, chceš si ještě jednou zahrát Wolverina?“

„Jo, jasně, Ryane.“

Sehraná stručná chlapská debata mezi Hughem Jackmanem a Ryanem Reynoldsem oznámila filmovému světu, že se první jmenovaný vrátí do své nejslavnější role. Stane se tak v chystaném druhém pokračování populárního komiksového snímku Deadpool. Snímek by měl mít světovou premiéru 9. června 2024.

Informaci vypustilo vtipné video, kde si Reynolds naoko fanouškům stěžuje, že na novém Deadpoolovi pracují, ale že zatím nemohou přijít na kloudnou myšlenku, jak příběh populárního přisprostlého komiksáka rozšířit. „Ale máme jeden nápad,“ končí zasmušilý představitel Deadpoola svou litanii. Video navazuje výše zmíněnou konverzací.

Překvapivou zprávu pak podtrhuje refrén hitu Whitney Houston I Will Always Love You. Hugh Jackman by se tedy měl vrátit v roli, kterou přitom posledním pokračováním Wolverina definitivně pohřbil. Naposledy se ve vlkodlačí roli objevil v roce 2017 ve snímku Logan: Wolverine.

Nový snímek by však patrně měl ději předchozích Wolverinů předcházet. Ovšem kdoví, bližší informace dvojice herců divákům ve videu úspěšně s humorem zatajila. Režii chystaného snímku má každopádně starosti Shawn Levy. Deadpool 3 bude prvním snímkem šesté fáze snímků z komiksového světa Marvelu. Postava se přitom ve světě Marvel Universe objeví poprvé, v roce 2017 totiž společnost Disney koupila 20th Century Fox, kde Deadpoola dosud natáčeli.

Jak upozorňuje web Variety, Reynoldsův Deadpool a Jackmanův Wolverine si už spolu jednou zahráli. Bylo to ve snímku X-Men Origins: Wolverine z roku 2009. Populární postavě Deadpoola zde ale ještě chyběl ikonický kostým z pozdějších samostatných filmů. Novinka bude nicméně prvním filmem v Marvel Cinematic Universe, který si vyslouží rating R. Američtí diváci do 17 let by na něj tedy měli vyrazit pouze v doprovodu dospělé osoby.

Ryan Reynolds oznamuje světu práci na novém Deadpoolovi: