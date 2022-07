Marvel odtajnil nové plány pro filmový svět, završí je dva filmy s Avengers

Podle Kevina Feige bude pátá fáze zahájena v únoru 2023. Rozjede ji snímek Ant-Man and the Wasp: Quantumania a ukončí ji v červenci 2024 film Thunderbolts. Premiéry se dočká i nový Blade a Captain America.

Do páté fáze se vejdou i noví Strážci Galaxie. Režisér James Gunn však v San Diegu potvrdil, že pro „vesmírné rošťáky“ bude tento díl poslední. Do filmu se vrátí Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillian i Dave Bautista. Mezi nově obsazené herce patří například Will Poulter.

„Strážci Galaxie Vol. 3 se ponoří hlouběji do pozadí příběhů podivínských postav filmu, včetně mývala jménem Rocket, který se ohání zbraněmi,“ řekl režisér James Gunn a popsal ho jako „nejsmutnějšího tvora ve vesmíru“.

Wakanda a Boseman navždy

Režisér Ryan Coogler a herci nadcházejícího pokračování kasovního trháku Black Panther, který se s podtitulem: Wakanda Forever do kin dostane v listopadu tohoto roku, vzdali během prezentace hold zesnulému kolegovi Chadwicku Bosemanovi. Při natáčení nového filmu překonávali svůj smutek.

Po obrovském úspěchu filmu Black Panther v roce 2018 se rychle rozběhly plány na jeho další pokračování. Ty se právě po Bosemanově nečekaném úmrtí na rakovinu tlustého střeva záhy změnily.

Studio tehdy uvedlo, že Bosemanovu roli T’Challa nepřeobsadí, od té doby se však více informací o novém filmu neobjevilo.

„Přísahám vám, že jeho ruku na sobě cítím i teď,“ řekl na Comic-Conu Coogler. „Jeho ducha, jeho vášeň, jeho genialitu, hrdost na jeho kulturu a vliv, který měl na svůj obor, budu cítit navždy,“ dodal.

Herci i tvůrci se po prezentaci traileru k novému filmu na pódiu objali a sklidili bouřlivý potlesk. „Bylo to katarzní a velmi silné,“ uvedla pro agenturu Reuters herečka Lupita Nyong’o. „Všichni jsme si toho hodně prožili,“ dodala.

Herec Chadwick Boseman na snímku z roku 2014

S tím souhlasila i herečka Letitia Wright. Podle ní bylo hned několik scén v novém filmu podníceno právě tím, jak se herci vyrovnávali se ztrátou Bosemana. „Vše, co jste zatím viděli v traileru, jsou syrové emoce. Nic jsme nepředstírali. Bylo to skutečné, protože to tak hluboce cítíme, a tak hluboce také truchlíme,“ dodala.

Na své si přijdou i milovníci Avengers

„Fáze“ studia Marvel Marvelovský vesmír se tradičně rozděluje do takzvaných fází. Každá z nich tvoří jistým způsobem vlastní kapitolu a velmi často je zakončena filmem s týmem Avengers, kde se hrdinové potkají na jednom plátně.

Šestá fáze Marvel Cinematic Universe odstartuje v listopadu 2024 Fantastickou čtyřkou. Uzavřou ji dva snímky o superhrdinech - Avengers: Kangova dynastie a Avengers: Tajné války, prozradil Feige. Dále doplnil, že právě fáze pět a šest budou dohromady známé jako Multiverse Saga, což vyvolalo hlasitý potlesk a jásot publika.

Feige dále také prozradil, že vzniká osmnáctidílný televizní seriál s názvem Daredevil: Znovuzrozený, který by měl mít premiéru na jaře 2024. Vráti se jeho představil Charlie Cox i hlavní padouch v podání Vincenta D’Onofria.

Daredevil se u seriálových fanoušků původně prosadil na streamovací platformě Netflix, podobně jako Jessica Jones, Punisher, Luke Cage či Defenders. Nyní jsou všechny tyto seriály na službě Disney+, která také nabídne řadu marvelovských exkluzivit.

Přijde Tajná invaze se Samuelem L. Jacksonem jako Nickem Furym a Cobie Smuldersovou jako agentkou Mariou Hillovou. V srpnu bude debutovat komediální série She-Hulk: Attorney at Law v hlavní roli s Tatianou Maslany a samozřejmě se objevi i původní Hulk - Mark Ruffalo. Příští léto se očekává druhá sezóna seriálu Loki.