U Disneyho se nemůžete úplně rozjet, říká Waititi o humoru v novém Thorovi

Novozélandský režisér a herec Taika Waititi se k postavě asgardského prince Thora vrátil po pěti letech. V roce 2017 přivedl na světlo světa snímek Thor: Ragnarok, který nejen režíroval, ale rovněž v něm hrál postavu kamenného Korga.

Tentokrát Waititi, už i autor scénáře, Thora posílá „na nejtěžší životní cestu k nalezení vnitřního míru“, jejíž nedílnou součástí se po letech stává i jeho bývalá přítelkyně Jane Fosterová v podání Natalie Portmanové. Původně běžná pozemšťanka nově nabývá superhrdinských sil jako Mighty Thor.

Tragické i komické, krásné i ošklivé, vypadá to, že se vám v novém Thorovi povedlo najít perfektní rovnováhu mezi vším, co superhrdinský film potřebuje. Nebál jste se ale v začátku, že z toho mixu nakonec vznikne katastrofa?

To je skvělá otázka. Už od minule jsem věděl, že jedinou možností, jak k tomu filmu přistupovat, je být otevřený všemu. Vědět, že se může všechno neustále měnit. Někteří režiséři si možná mohou myslet, že znají přesně definovaný recept na to, jak točit komiksové filmy, ale myslím, že každý na place upřímně zjistí, že žádný neexistuje. My jsme hodně přepisovali dialogy i na natáčení, protože když jsme se najednou ocitli v kulisách, zjistili jsme, že něco funguje úplně jinak, než jsme předpokládali.

To jste mi trochu utekl z otázky. Takže jste neměl obavy?

Samozřejmě, u všeho! Hodně materiálu jsme vystřihli, a to ne protože by byl špatný, ale protože prostě vcelku nefungoval. Děje se mi to hodně často, ale vždycky si raději všechno natočím a pak budu stříhat, než aby tomu bylo naopak. V tomhle směru je film brutální umění, nikdo není v bezpečí, ani oscarové hvězdy.

Byl při vzniku scénáře nějaký nápad tak šílený, že vám ho Marvel odmítl? Zakázal?

Některé ani nebyly tak šílené a nechtěli je. Pod Disneyho střechou (studio Marvel patří společnosti Disney, pozn. red.) se prostě nemůžete úplně rozjet. Jsem rád, že tam vůbec mohl zaznít vtip, že „Asgarďané jedí děti“.

Gorr the God Butcher, padouch v tomto Thorovi, byl podle testovacích projekcí pro diváky nejvíce srozumitelným padouchem z celého vesmíru Marvelu vůbec. Čím to je?

Je určitě nejvíce srozumitelným charakterem, identifikovat se s ním může každý, protože je zcela explicitní, jak navýsost lidská situace jej otočila na stranu zla. A taky je to díky skvělému hereckému výkonu Christiana Bala, podle mě nejlepšího herce současnosti. Všechno, co tvoří, posouvá na vyšší úroveň. Nechápu, odkud se to bere. Dokázal polidštit i Dicka Cheneyho, asi by to uměl u každého... možná s výjimkou Hitlera!

Ve filmu se mihne Stellan Skarsgard. Doslova mihne. Byla to jeho nejkratší role?

Ano, je to asi deset sekund, takže bych řekl, že ano. Ale s jeho geniálním hraním to pro udělání dojmu úplně stačí!

Malé (a vtipné) role mají ve filmu i Matt Damon nebo Melissa McCarthy. Jak jste si je vybíral?

To je jednoduché. Odvíjelo se to jen od toho, kdo byl právě v době natáčení v Austrálii a měl čas. Melissa měla čas, protože tam něco točila, tak si mohla odskočit. Matt Damon byl na dovolené s rodinou a protože jsme všichni kamarádi, prostě jsem zvedl telefon, zavolal jim, jestli nemají čas. Že pro ně mám malou roli v Thorovi za nulový honorář a světe div se, všichni přijeli.

Máte tam hodně odkazů k popkultuře osmdesátých let, to je teď celkem trend. Proč?

Protože ji mám rád. Všechno jsem to chtěl odpovídajícím způsobem zveličit, přestřelit design, inspirovat se plakáty ke Conanovi a dalším laciným osmdesátkovým superhrdinským filmům.

Thor je první postava z marvelovského vesmíru, která už má čtyři filmy. Čím to je?

Protože je prostě ten nejlepší. Asi jsem zaujatý, ale myslím, že je to nejzábavnější charakter. A to i v době, kdy si prochází existenciální krizí.

Taiko, když vás tak pozoruji, uměl vy byste natočit jen a jen vážný film? Ne. Nikdy. Taky proto se třeba Králíček Jojo nedostal do Cannes. Neumírají v něm na konci žádné děti… Já prostě chci, aby se lidi necítili strašně, když odchází z mých filmů. To je všechno.