Ženy jsou superhrdinky, konečně si to uvědomte, vzkazuje Natalie Portmanová

Natalie Portmanová se v poslední dekádě kvůli mateřství stáhla do ústraní. Alespoň se o tom novináře snaží během rozhovoru přesvědčit. Filmografie ale hovoří jinak. I přes všechny rodinné radosti a starosti totiž stihla natočit přes patnáct filmů a být nominovaná na Oscara za ztvárnění Jackie Kennedyové. Jednu sošku Akademie navíc už doma má za film Černá labuť. Před tím si vysloužila ještě nominaci za výkon ve snímku z roku 2005 Na dotek.

V novém filmu o Thorovi v režii Taiky Waititiho se vrací k roli vědkyně Jane Fosterové, lásky prince z Asgardu. Tentokrát v něm však ztvární i superhrdinku. Z pozemšťanky Jane se totiž stane postava Mighty Thor.

Nový Thor je plný nadsázky, humoru a lehkosti. Jane v něm ale postihne vážná nemoc. Na tu se dá určitě dívat i s nadhledem, přesto jste ale asi museli hledat nějakou rovnováhu, abyste se přece jen nedostali příliš za čáru.

Všichni, kteří jsme tuto situaci ve filmu řešili, máme zkušenost s rakovinou nebo jinou vážnou nemocí blízkých. Tudíž jsme věděli, že musíme respektovat jejich zkušenost. Shodli jsme se na tom, že vážně nemocní často vyžadují možnost o sobě a svém osudu svobodně rozhodovat. Následovat svou vášeň a sny. To bylo v jádru našeho přístupu.

Přesto jste asi hned nemohli vědět, jestli to nakonec bude nebo nebude fungovat.

Víte, všechno, co Taika Waititi dělá, vypadá, že by nemělo fungovat. Třeba jeho film Králíček Jojo. Tam jsem si říkala, že není možné, jak tohle může jít dohromady... Ale ono jde. A perfektně. Na place jsme na sebe často hleděli s kolegy a divili se, jestli pořád točíme stejný film, jako byl na papíře. Nakonec to ale vyšlo. A asi ještě líp. To je prostě jeho magická schopnost.

Režisér se scénáře nedržel?

Já měla ke scénáři hned spoustu poznámek, hned jak jsem ho obdržela. Nakonec to ale bylo stejně jedno, protože se ve finále hodně liší od toho, co vidíte ve filmu. Improvizovalo se, scenáristka Jennifer Kaytin Robinsonová byla s námi na place a s Taikou něco neustále přepisovala.

Prý, když za vámi Waititi poprvé přišel, řekl, že o starou Jane už nemá zájem, že to není úplně „vzrušující ženská hrdinka“. Jaká byla vaše reakce?

Líbilo se mi, že chce, aby byla aktivnější a vtipnější. Inspiroval se komiksem Mighty Thor, který vyšel poprvé asi před osmi lety. To ještě v roce 2009, kdy jsme s postavou začínali, nemohl nikdo vědět. Pro mě to bylo hezké, že si dokázal vzít její kvality z předchozích filmů a vystavět na nich superhrdinku, která je vtipná.

Jane je bezesporu silnou hrdinkou, fyzicky i mentálně. Cítíte se takto i vy?

Cítím se tak pořád a myslím, že většina z nás by měla. V jednu chvíli jsem se tak neviděla, protože jsem se vnímala skrz pohled ostatních, pak jsem si ale uvědomila, jak silná jsem, když mohu dělat svou práci, starat se o rodinu, být v kondici a tvořit. My ženy hrajeme tolik rolí a zvládáme tolik věcí… Je to úžasné. Snad to brzy uvidí úplně všichni. Myslím, že už jen to, že Marvel nabídl roli superhrdinky jednačtyřicetileté matce dvou dětí, která měří 160 centimetrů, je důkazem o nějaké proměně.

Když mluvíte o proměně, výraznou si prošel ve filmu i váš kolega Christian Bale, který ztvárnil zloducha Gorra. Nebáli jste se ho trochu na place? Působil velice autenticky.

Byl děsivý! Dlouho jsme se na place tak různě smáli, bavili, byla pohoda a pak přišel na plac on a opravdu jsme se lekli. Ale to je prostě Christianova magie. On dokazuje každou rolí, že je možné snad úplně všechno. Jen nevím, odkud na to bere energii.

Christian Bale ve filmu Thor: Láska jako hrom

Tou vás ale určitě zásobuje režisér. Je to tak?

Jasně, Taika je velice milý. Z každého dne natáčení dělá zábavu, má tam svůj DJ pult a co hodinu si vymýšlí nějaké standupové vystoupení. Vždy je to ale laskavý humor, z nikoho si neutahuje. Navíc taky několikrát za den cvičí a ostatní mohou s ním. Kliky, dřepy... Je to zajímavý způsob práce.

V Hollywoodu se pohybujete úspěšně téměř třicet let. Ptají se vás ostatní často na klíč k úspěchu?

Ptají, ale nemám ho. Pořád se občas musím štípnout, jestli se to všechno opravdu děje. Měla jsem velké štěstí na různorodé nabídky, nezapadla jsem do žádné škatulky, kde bych třeba diváky přestala bavit. Za to jsem vděčná a to mi hodně pomohlo.

Natáčíte teď sérii Lady in the Lake pro Apple TV. To je poprvé, co se stanete součástí projektu streamovací služby. Co na jejich vzestup říkáte?

Vnímám pozitivně, že se díky nim zcela zjednodušil přístup k čemukoliv, co chcete vidět. Když jsem byla malá, byla jsem závislá čistě na našem lokálním kině nebo videopůjčovně, to už neplatí. Můžete si pouštět staré věci, nové věci... vzdělávat se. Ale pak je tu bohužel kvůli streamovacím službám také jistá formátová rozbředlost. Je tenká hranice mezi filmem a sérii, všechno jsou to jen taková různá vyprávění. To je pro mě trochu matoucí.

A z pohledu ženy-herečky? Je už Hollywood méně matoucí a přehlíživý?

Díky MeToo a Times Up započal nějaký dialog, ale jsme teprve v začátcích... Každý si určitě víc uvědomuje důležitost reprezentace a hlasu různorodých lidí. Myslím, že jste k tomu hodně pomohli i vy novináři, pořád je ale potřeba vést další a další dialogy, aby se všechny ty debaty o rase, postiženích, sexuálních orientacích a podobně, normalizovaly.

Kdyby se na vás teď z minulosti přijela podívat ta třináctiletá Natalie, která právě natáčí Leona, co by vám asi řekla?

Asi by byla velice překvapená a myslela si, že je to cool, že hraju superhrdinku. Odhaduju to z toho, že můj starší syn je teď skoro ve věku jako já tehdy a je na mě prý opravdu pyšný.