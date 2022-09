VIDEO: Novým českým filmem Běžná selhání vibruje pocit blížící se katastrofy

Film Běžná selhání sleduje příběh tří žen různých generací v průběhu jednoho dne. Každá z nich čelí osobní krizi právě ve chvíli, kdy je jejich město, zasaženo podivným přírodním úkazem způsobujícím náhodné výbuchy. Nejstarší z hrdinek filmu, čerstvě ovdovělá Hana, dostane nečekaně výpověď, další ženu Silvu zasáhne krize mateřství a nejmladší Tereza uteče z domova. Dohromady je svede chaos, který znenadání jejich město postihne.

Scénář Kláry Vlasákové získal ocenění Filmové nadace, na jeho počátku stála myšlenka blížící se katastrofy a nevysvětlitelných detonací, které zahlcují město. „Na scénáři mě zaujala jeho podprahová znepokojivost, pocit, že se něco děje,“ říká k filmu Taťjana Medvecká. „Pro mě je úžasné, jak režisérka Cristina Groșan pracuje s pohledem na Prahu a její architekturou jinak, než jsme zvyklí. Myslím, že Běžná selhání by mohl být nejen český, ale evropský film,“ dodává Medvecká.

Světovou světovou premiéru měl snímek v rámci filmového festivalu v Benátkách, kde získal cenu za Nejlepší režii „Autrici under 40 Valentina Pedicini“, určenou pro nejlepší tvůrkyně do 40 let. První promítání pro české diváky je v plánu formou předpremiéry na festivalu Finále v Plzni, do široké distribuce v českých kinech zamíří film 13. října.