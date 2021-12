VIDEO: Taťjana Medvecká ve filmu Běžná selhání venčí robotického psa

„Před natáčením mi psa robota ukázali a mně připadal jako technická obluda. Vypadal jako kobylka, měla jsem skoro strach. Ale když ho oblékli do chlupatého kožichu, bylo to úplně jiné, takového psa by mohl mít někdo rád. Když jsem ho pak venčila, nepřipadala jsem si jako úplný šílenec,“ směje se při vzpomínce na natáčení Medvecká.

Další role hrají Beata Kaňoková, Vica Kerekesová, Jana Stryková či Rostislav Novák mladší. Scénář Kláry Vlasákové se od tématu katastrofy posunul k osobním dramatům uprostřed sílící všeobecné paniky poté, co se jej ujala režisérka Cristina Grosanová. Premiéra je v plánu na podzim 2022, ukázku z natáčení najdete na videu.