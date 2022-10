V Andoru není pro rytíře Jedi místo, říká režisér Tony Gilroy

Stojí za ním režisér a scenárista Tony Gilroy, z jehož pera pochází i film Rogue One: Star Wars Story, jemuž dějově předchází.

„Když si vezmete Star Wars seriály z poslední doby, Obi-Wan Kenobi a Mandalorian, jde o divácky velmi vstřícné podívané. Odpovědí na otázky, které si kladete v souvislosti s filmovými epizodami. Andor je odlišný, nevypráví něco, co už vlastně znáte,“ vysvětluje Tony Gilroy v rozhovoru pro MF DNES a dodává, že zatímco zmíněné seriály jsou jako jízda po dálnici, při sledování Andoru zastavíte a ocitnete se v zatím neprobádané krajině. Postavy uvažují jinak, mají vlastní slovník i způsob vyjadřování.

A že chybějí pro Star Wars takřka neodmyslitelné propriety jako Jediové či světelné meče? „V tomhle případě jde o tak komplexní vesmír, že není nutné, aby se ve všech jeho koutech vyskytovali Jediové. Andor se odehrává v době, kdy jsou rytíři Jedi už spíš součástí mýtů, a určitě se někde na odlehlé planetě najdou lidé, kteří o nich v životě neslyšeli,“ usmívá se Gilroy.

Andor klade důraz na postavy a vztahy mezi nimi. Gilroy sám říká, že je ze staré školy a má v DNA zakódovanou poctivou filmařinu 70. let.



„Vždycky začnu nejdřív pracovat na charakterech, dialozích. Týká se to třeba zakladatelky rebelské Aliance Mon Mothmy. Fascinovala mě, je velmi tajemná, moc toho o ní nevíme. Začal jsem na ní pracovat, rostla mi pod rukama, a když jsem viděl, jak ji herecky pojala Genevieve, žasl jsem,“ říká Gilroy.

„Jsem moc ráda, že to Tony říká, děkuju mu za to,“ reaguje neodolatelným irským akcentem herečka Genevieve O’Reilly. „Díky němu teď Mon Mothmu uvidíme především jako ženu. Zjistíme, co je zač, jak se chová v soukromí, a nejen na veřejnosti, obklopená skupinou rebelů. Tony je skvělý ve špionážním a thrillerovém žánru. Neřeší věci jen pomocí svalů, zbraní a soubojů, ale především intelektem, což je pro herce vždycky zajímavější,“ říká O’Reilly.

Podobně se vyjadřuje i třicetiletá portorická herečka Adria Arjona, představitelka Bix Caleen, blízké kamarádky Cassiana Andora, kterého hraje Diego Luna.

„Když se stanete součástí tak obří franšízy jako Star Wars nebo třeba Marvel (Arjona hrála v marvelovském filmu Morbius – pozn. red.), chovají se k vám občas jako k dětem. Třeba vám nedají pořádně do ruky scénář, aby omylem neunikl na internet. Ale Tony k nám přistupoval od začátku jako k normálně uvažujícím dospělým. Projel s námi naše dějové linky, vysvětlil nám všechno o našich postavách a jejich motivacích.“

Pro herečku je Andor první zkušeností s galaxií Star Wars, čili je namístě otázka, jak se cítí jako nová součást obřího popkulturního fenoménu.

„Je to samozřejmě vzrušující, zároveň jste pod ohromným tlakem. Čelíte očekávání lidí, kteří vše kolem Star Wars pečlivě sledují a vědí o nich úplně všechno. Nejintenzivnější byl první natáčecí den, kdy mi to definitivně došlo: Můj bože, jsem ve Star Wars, to je síla. Vidím svou tvář na plakátech, dělám rozhovory jako tenhle... Fakt je to něco výjimečného, pořád to ještě zpracovávám,“ směje se herečka.