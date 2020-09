Vojna a mír v ABC. Zdeněk Piškula hraje floutka toužícího po válce

V divadle ABC totiž v pátek uvedou Vojnu a mír. Tolstého opus magnum se tu rozhodl zrežírovat zdejší umělecký šéf Michal Dočekal, adaptaci vytvořil spolu s Ivou Klestilovou.

„Zkrátili jsme to na nějakých dvacet postav, protože šest hodin to hrát nelze,“ popisuje za inscenační tým herec Zdeněk Piškula. Celkový tvar tak má tři a čtvrt hodiny.

„Pro autory adaptace musel být velký oříšek, co vynechat a co ne. Zůstávají každopádně tři hlavní rodiny – Bezuchovových, Rostových i Bolkonských,“ upřesňuje Piškula.

Sám ztvárňuje Nikolaje Rostova. „Hraji mladého kluka, který se těší do války. Jako floutek do války zamíří, úplně ho to zničí, a když se vrátí, připadá mu vše absurdní,“ popisuje roli.

Scéna prý bude velice jednoduchá. „Nekopírujeme období napoleonských válek, ale ani rok 2020. Je to neurčité podobně jako výprava. I v té se kříží moderní doba s 19. stoletím,“ přibližuje herec.

Vedle Piškuly se diváci mohou těšit na Jana Vlasáka, představí se jako kníže Bolkonskij. Jeho syna Andreje ztvární Tomáš Havlinek a dceru Marii Marie Luisa Purkrábková. Dále se v novince objeví třeba Martin Donutil, Viktor Dvořák, Milan Kačmarčík či Dana Batulková.

Jen o den později chystají Městská divadla pražská další premiéru, v Rokoku uvedou Posedlost. Viscontiho hru dle Cainova románu Pošťák vždycky zvoní dvakrát zde režíruje Jakub Šmíd s Alešem Bílíkem v hlavní roli.