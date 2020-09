Bláznivá komedie. Vinetůůů vychází z kultovních filmových mayovek

„Není to parodie,“ upozorňuje Petr Vojnar, který se představí v hlavní roli legendárního indiánského náčelníka.

„Jde spíš o bláznivou komedii na motivy Vinnetoua,“ upřesňuje herec, který je znám především jako moderátor. „Ale už patnáct let žiji v divadelním, filmovém či seriálovém světě. Režisér a autor Robert Bellan si mne vybral na základě předchozí zkušenosti i nějaké vizuální podoby,“ upřesňuje.



Filmové mayovky, ze kterých divadelní novinka vychází především, považuje Vojnar za srdcovou záležitost. „Na Vinnetouovi jsem vyrůstal. Jako malí jsme za komunistů chodili do letního kina na Rudého gentlemana, promítali to tehdy každý rok jako jeden ze tří západních filmů,“ vzpomíná.

„Je to skvělé, zahrát si svůj dětský idol,“ pochvaluje si Vojnar a rozhodně se prý nebojí, že by oblíbenou látku nějak zesměšňoval. „Už jsem ten názor slyšel, ale to je problém dnešní doby a její rádoby hyperkorektnosti, kdy by si člověk neměl dělat legraci z ničeho, protože vše by byla svatokrádež,“ upozorňuje.

Diváci se prý dočkají nejznámějších filmových scén ze tří nejslavnějších filmů, které budou propojeny v jeden příběh. „Od momentů, kdy se Vinnetou seznámí s Ribannou, přes boj Old Shatterhanda s Inču-čunou, aby osvobodil Sama Hawkense, až po chvíle, kdy zahyne Inču-čuna a Nšo-či,“ vypočítává Vojnar, čeho všeho se milovníci filmových mayovek dočkají.



Populární snímky německého režiséra Haralda Reinla z 60. let poutaly i výpravou, byly totiž točeny v tehdejší Jugoslávii. „Velké scény nečekejte. Vše je uděláno úsporně, mile a vtipně. Víc nechci prozrazovat,“ reaguje Vojnar, ovšem upozorňuje, že se diváci mohou těšit na kostýmy srovnatelné s filmovými originály.

Divadlo Radka Brzobohatého uvádí, že je komedie vhodná pro celou rodinu. Sám Vojnar však uznává, že novinka zaujme především ty, kdo na kultovní filmové sérii vyrostli. „Třicet a výš. Nemyslím, že by ti, co vyrostli po roce 1995, k tomu měli nějaký zásadnější vztah,“ odhaduje věk případných zájemců.

V roli Old Shatterhanda se objeví Petr Jablonský. Dále hrají třeba Jakub Albrecht, Tomáš Racek či Milan Enčev.