Rázlová hraje podivnou stařenu, Hybnerová se vrací v druhých Kanibalkách

Pěnkava s Loutnou (Divadlo na Vinohradech)

Je noc, cesta se ztratila ve vzrostlém lese, každý krok je nejistý, východisko z bloudění není vidět, jen z dálky sem zaznívá ozvěna kostelních zvonů zvoucích ke slavnosti. Poeticky uvádí pražské Divadlo na Vinohradech novinku, která má premiéru dnes večer ve Studiu. Komorní scéna nabídne v režii Kateřiny Duškové text Antonína Přidala o dvou potulných zpěvačkách, které bloudí tmou, aby narazily na podivnou stařenu. V rolích Pěnkavy a Loutny se představí Jana Kotrbatá a Antonie Talacková, stařenu ztvární Regina Rázlová.

Národní tragédie aneb Překrásný nadhasič pražský (Studio Ypsilon)

Požár Národního divadla inspiroval nejnovější kus legendární pražské scény. „Tragédie! Co čert nechce, vznikla z toho znamenitá komedie, ve které se zřetelně zrcadlí i česká povaha. Zároveň hodně muziky!“ uvádí k tomu divadlo s hravostí sobě vlastní. Režie předlohy od Ivy Peřinové se chopil Tomáš Oravec. Diváci budou sledovat příběh mladého a odvážného hasiče Čeňka, jehož pohřeb způsobil fatální zpoždění hasičů v onen kritický moment. Premiéra novinky, která kombinuje skutečné události se zábavnou fikcí, je už zítra.

Velmi, velmi, velmi temný příběh (Divadlo Reduta)

Nekorektní černou komedii od současného klasika Martina McDonagha slibují v brněnské Redutě. V pátek zde poprvé uvedou příběh, kde se dostane na koloniální zvěrstva v belgickém Kongu, aby se zároveň hrálo o současné Evropě a kulturních vlivech napříč kontinenty. Režie se chopil Martin Vajdička, který do kusu obsadil třeba Michala Bumbálka, Annu Bangoura či Petra Kubese. Národní divadlo Brno, kam Reduta spadá, slibuje „okázalý ohňostroj“ a varuje, že představení je do 18 let nepřístupné.

Kanibalky 2: Soumrak starců (Rokoko)

Úspěšná bláznivá satira Davida Drábka Kanibalky: Soumrak samců se v sobotu dočká pokračování. V pražském Divadle Rokoko tentokrát budou řešit problematiku přibývajícího počtu seniorů. „Nejčernější satiru současné společenské a politické reality“ opět zrežíroval Drábek za přispění hudby Darka Krále, který je shodou okolností autorem doprovodu i k Pěnkavě s Loutnou. V Kanibalkách se představí Vanda Hybnerová, dále zde hrají třeba Aleš Bílík, Vojtěch Dvořák či Eva Salzmannová.