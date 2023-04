Obětí šmejdů dávno nejsou senioři, ale lidé od 18 do 59 let, varují tvůrci

Na fenomén podvodníků nabízejících nejrůznější předražené nekvalitní výrobky či služby se v divadelní novince Šmejdi útočí rozhodlo zaměřit tvůrčí duo Janek Lesák (režisér) a Natálie Strýčková Preslová (dramaturgyně).

„Posunuli se daleko a celé to téma je proto dnes hrozně rozsáhlé. Jejich techniky jsou tak rozvinuté a komplexní, že je asi nejde shrnout jednou odpovědí. Některé z nich jsme se pokusili odhalit v naší inscenaci, ale už během jejího zkoušení určitě vznikly stovky nových,“ naznačuje duo.

„Výsledným formátem je takový katalog nejčastějších nebo nejúspěšnějších scénářů. Ty jsme se divákům pokusili přiblížit divadelní formou taky proto, že podvodníci často sahají po metodách z oblasti herectví nebo psychologie. A nám přišlo, že ty metody může v jejich práci odhalit nejlépe právě divadelní herec,“ popisují tvůrci.

„Do hereckého týmu jsme přizvali i profesionálního kouzelníka Aleše Hrdličku, který se na techniky šmejdů zase zaměřil z pohledu odborníka na iluze,“ pokračuje duo známé jako Janek & Natálka.

Divadelníci, působící jako umělecké vedení divadelní sekce pražského kulturního centra NoD se kvůli nejnovější premiéře setkali s odborníky z policejního prezidia či expertem na internetovou bezpečnost.

Jejich inscenace prý odhalí i některé nejnovější praktiky. „Dá se zjednodušeně říct, že ty známé ‚prodavače hrnců‘ i novodobé online šmejdy spojuje jedna věc: ve chvíli, kdy nám někdo slibuje nějaký zázrak (rychle výnosné investice, okamžité vyléčení, kurz, po kterém budeme okamžitě slavní, úspěšní a bohatí), je to pravděpodobně podvod,“ upozorňují.

„Nejpřekvapivější pro nás byl fakt, že nejčastější obětí podvodníků už dávno nejsou senioři, ale naopak lidé od 18 do 59 let. To nám potvrdilo, že jsme na správné stopě aktuálního tématu,“ dodává ještě tvůrčí duo Janek & Natálka.

Jejich tvorba se na fenomény dnešní doby zaměřuje dlouhodobě, divadelní diváci mají v paměti jejich nedávná díla The Legend of Lunetic popisující fenomén boybandů v 90. letech, či Městečko Palermo usíná, kde se obecenstvo stalo účastníkem divadelní verze této známé společenské hry.

Aktuální Šmejdi útočí mají v NoDu premiéru 26. dubna. V představení diváci uvidí Nelu Štefanovou, Martina Cikána, Láďu Kardu, Jana Strýčka a Aleše Hrdličku.