Legenda o Lunetiku vysvětlí, proč jsme tu v 90. letech nosili ledvinky

„Všichni jsme v té době vyrostli. Jsme generace, co na všech fotkách z dětství nosí ledvinky, a začínáme se za to trochu stydět. Už jsme na to nyní moc dospělí, tak potřebujeme najít nějakou konspirační teorii,“ vysvětluje za tvůrce režisér Janek Lesák, který spolu s dramaturgyní Natálií Preslovou novinku chystá do pražského NoDu.

„A když jsme se tématy z 90. let probírali, zjistili jsme, že nad vším ční čtyři kluci z Litvínova,“ vysvětluje, proč se představení bude zaobírat především fenoménem úspěchu chlapecké kapely Lunetic, která svého času způsobila „beatlemanii po česku“.

Tvůrci se snažili jejich příběh zrekonstruovat opravdu poctivě, za využití velmi obsáhlých rešerší. „Z archivu jsme si napůjčovali všechna Bravíčka, Bravo Girl a podobné věci. Vše, co od kluků v inscenaci uslyšíte, jsou skutečné citace, co někde prohlásili,“ slibuje Lesák.

Příběh kapely tak prý v NoDu zrekonstruují až do roku 2000, kdy jejich sláva začala upadat.

Záhada Lunetiku

„Je to celé dost nepravděpodobný příběh. Čtyři kluci vyrostli v místě, kam headhunteři velkých vydavatelství opravdu nechodili. Tancovali na litvínovské diskotéce, byli to vlastně ‚vesničtí‘ kluci bez přístupu ke kvalitní muzice, kteří ani neuměli zpívat,“ uvažuje Lesák nad příběhem party okolo Vaška Jelínka a Martina Kociána.

„Uskupení, které mělo v dějinách české populární hudby největší úspěch, tvořili tihle čtyři kluci, co k tomu neměli žádné předpoklady. Už to je hodno výzkumu. A musí za tím být nějaká záhada,“ naznačuje k ději, ve kterém spolu s Natálií Preslovou určitě její vysvětlení nabídnou. Souvislost to prý bude mít s pohyby vesmírných těles. Podle tvůrců totiž přesně ve stejné době, kdy vznikl Lunetic, založili v Kišiněvě tři moldavští kluci jiné populární uskupení O-Zone...

Čtyři chlapce z Litvínova v novince ztvární Lumíra Přichystalová, Láďa Karda, Martin Cikán a Jan Strýček. „To nejtěžší, čím si museli projít, byly několikaměsíční taneční tréninky. Sehnali jsme celou taneční company, kterou jsme pojmenovali New Kids in the NoD,“ popisuje Lesák v narážce na další boyband. Tvůrčí duo Lesák–Preslová tvoří v NoDu dlouhodobě, divákům už nabídli autorská představení Bible 2 či kus na pomezí divadla a hry Městečko Palermo usíná.

„Asi u druhé inscenace jsme zjistili, že celý tvůrčí tým jsme stejný ročník. Představení o devadesátkách pro nás bylo srdeční záležitostí. Když se řekne Lunetic, lidé se začnou smát, ale na druhou stranu si je hned pustí, vohulí repráky a vlastně si to strašně užijí. Máme to vryté v mysli a už se toho nezbavíme,“ dodává.

The Legend of Lunetic má v NoDu premiéru v sobotu, první repríza je v plánu 15. prosince.