Na Vltavě zazněly slavné operní árie, ze břehu aplaudovaly stovky lidí

Na několika místech zazněla díla Georgese Bizeta, Gioacchina Rossiniho, Bedřicha Smetany, Georga Friedricha Händela a Julia Fučíka. Z paluby lodi zazpívali Alžběta Poláčková, Aleš Briscein nebo Svatopluk Sem.

„Myslím že nápad Národního divadla udělat koncert z lodi je bezvadný. Tímto se k hudbě dostane spousta lidí, kteří jdou náhodou kolem, zaujme je, jak hrajeme a zpíváme, a pak třeba přijdou i do divadla. Beru to i jako takovou oslavu znovuzrození kultury po tom covidovém roce. Na lodi jsem ještě nezpívala a jsme zvědavá na akustiku,“ řekla před koncertem Poláčková.

Loď s hudebníky na palubě vyplula z blízkosti Národního divadla a na své první zastávce mezi Střeleckým ostrovem a Kampou začala s hudební produkcí. Mezi prvními skladbami Poláčková zazpívala slavnou árii z Dvořákovy Rusalky Měsíčku na nebi.



„Je to něco ojedinělého, co se asi v době Národního divadla ještě neuskutečnilo. Je úžasné se po té šílené covidové době trošku přiblížit lidem, když ještě úplně nemohou do divadla. Sednou si na břehy a podívají se na něco zajímavého. Pro mě je to asi jedno z nejatraktivnějších míst, kde jsem kdy zpíval,“ sdělil Sem.

Další hudební plavba je plánována na 26. června. Program jednotlivých večerů se bude lišit. Pro druhý termín sestavil program hudební ředitel Státní opery Karl-Heinz Steffens. I zde půjde o slavná díla, tentokrát spíše z pera světových autorů.



Místo, kde loď v tomto termínu zastaví, bude jen jedno: mezi Střeleckým ostrovem a Kampou v prostoru poblíž mostu Legií. Na pražských ostrovech se bude totiž ve stejném termínu konat multižánrový festival United Island a hudební loď Národního divadla bude součástí celého programu.