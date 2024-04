Zvědavost, překvapení a nakonec radost, popsal Krobot spolupráci se Šoposkou

V novince Štíři z února, která se na Malé scéně pražského divadla Studio DVA dočká premiéry už v pátek, se objeví pouze sami autoři, tedy Miroslav Krobot a Marika Šoposká. Postav ale předvedou mnohem více. To ostatně naznačuje už sama anotace k novince:

„Hledání vzájemného vztahu, téma smrtelnosti a téma všednodenní existence i humoru. Dívka chodí za sympatickým knihovníkem do knihovny. Knihovník chodí za dívkou domů. Osob na scéně bude ale víc. Liška, revírník, Fáberová, kapitán Dítě atd. - jako by vypadli z Janáčkovy opery nebo televizní detektivky...“

To zní skutečně mnohoznačně. Naznačíte alespoň trochu, jaký bude mít novinka děj či zápletku?

Ani trochu. Lepší je, aby to pro diváky bylo překvapení.

Nápad na Štíry z února prý vzešel z pracovního setkávání s Marikou Šoposkou při natáčení seriálu Oktopus. V čem pro vás bylo tak inspirativní?

Inspirativní byly rozdíly mezi námi. Věk, pohlaví, možná trochu i zaměření. Vzbuzovalo to zvědavost, později překvapení a nakonec, radost ze společného psaní.

Vaším častým spolupracovníkem byl Lubomír Smékal. Bylo setkání s Marikou Šoposkou v něčem podobné? Nebo naopak zcela rozdílné?

Až na radost ze společného psaní je psaní s Lubošem docela odlišné.

Součástí novinky jsou i postavy kapitána Dítěte a kapitánky Fáberové, tedy hrdinů seriálu Oktopus. Bude pro diváky výhoda, pokud budou seriál znát?

Bude to malá, bezvýznamná výhoda.

Štíři z února je vaše první divadelní práce po delší době. Plánujete něco dalšího?

S Klárou Melíškovou a Evou Sukovou (dramaturgyně Dejvického divadla – pozn. red.) si čteme jeden těžký a hezký text. Je možné, že z toho něco bude. Nebo možná nebude.

Máte ještě nějaké herecké či režisérské přání, které byste rád zrealizoval?

Pokud mě něco napadne a nápad bude stát za to, stane se přáním. Každopádně autorským, ať už v roli režiséra nebo herce.