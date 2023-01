VIDEO: Krysař slaví dvoutisící uvedení, Kalich vrátí i Landovo Tajemství

Muzikál o tajemném muži s píšťalou měl premiéru v roce 1996, od roku 2002 je jeho domovskou scénou Divadlo Kalich, které od září 2017 uvádí jeho už druhé nastudování. Krysař se dále hrál v Bratislavě i dalších slovenských městech nebo v německé verzi v rakouském Klagenfurtu. V roce 2020 Daniel Landa převzal ocenění za 150 000 prodaných nosičů s nahrávkami tohoto svého prvního muzikálu.

„Během těch dvaceti let Krysař vlastně nikdy na dlouho neopustil program Divadla Kalich. Když jsme odderniérovali první nastudování z roku 2002, diváci si okamžitě začali psát o návrat, a tak se Krysař průběžně vracel na repertoár. Současné nastudování muzikálu uvádíme pátou sezonu a opravdu se nikdy nestalo, že bychom ho nehráli před plným hledištěm,“ shrnuje producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

„Daniel Landa na Krysaři nemusel změnit ani čárku, a přesto tento muzikál výstižně pojmenovává naši přítomnost, realitu, ve které žijeme. Oslovuje současné publikum se stejnou naléhavostí jako před dvaceti i více lety,“ dodává.

Podle samotného Landy je jeho Krysař archetypálním příběhem o moci, konfliktu různých sociálních skupin a zneužití nakumulovaného napětí ve společnosti. „Bohužel je to v naší době ještě daleko aktuálnější než v době vzniku muzikálu. Vždy se najde něco, co lidi nesmiřitelně rozdělí na dvě skupiny, a vždy se najde někdo, kdo se toho bude snažit z jakéhokoliv osobního důvodu využít,“ komentuje sám autor hudby, libreta i písňových textů.

Režisérkou Krysaře je Mirjam Landa. „Krysař je lákavý, jednoduchý příběh. Hudba je chytlavá. Má spoustu vážných, ale i vtipných scén. Postavy jsou výborně vykreslené a divák se může identifikovat s jejich povahami. Příběh žene dopředu a narůstá. Každá scéna má svůj smysl. To vše je prokládané tanečními sekvencemi. A ještě to celé má poselství. Co bychom mohli chtít víc?“ táže se.

Producent Michal Kocourek, režisérka Mirjam Landa a autor Daniel Landa při příležitosti slavnostní dvoutisící reprízy Krysaře oznámili zahájení prací na novém nastudování druhého autorského Landova muzikálu Tajemství. Ten Divadlo Kalich původně uvedlo už v roce 2005. Nové dekorace, kostýmy, choreografie či herecké obsazení diváci poprvé uvidí v září 2024.