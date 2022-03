Na podporu ukrajinských dětí vystoupí v pátek Absolonová i Machálková

Speciálním večerem bude provádět Karel Voříšek a Miroslav Šimůnek. V hudební části večera vystoupí zpěvačka Monika Absolonová, houslista Michael Hejč, zpěvačka Leona Machálková nebo Anna Slováčková. Divákům dále zatančí první sólistka baletu Národního divadla Nikola Márová, člen Pražského komorního baletu Nikita Korotkov, Dětský balet Praha nebo Soubor ukrajinských tanců Džerelo.

„Celé to bylo dost narychlo. Minulou neděli jsem přemýšlela, jak v současné situaci co nejvíc pomoct. Zavolala jsem svému kamarádovi Michalovi Hejčovi, se kterým jsme se dohodli, že zorganizujeme benefiční akci na podporu dětí na Ukrajině,“ vysvětluje svou iniciativu Veronika Zídková, organizátorka akce a zakladatelka Dětského baletu Praha. „V pondělí jsme zamluvili divadlo a v úterý jsme obvolali umělce. Pak nám zbylo šest dnů na to, abychom prodali 600 lístků,“ dodává.

Všichni umělci vystoupí bez nároku na honorář. UNICEF uvádí, že válka na Ukrajině znamená bezprostřední ohrožení života a duševního zdraví pro 7,5 milionu dětí.

„Boje se přesouvají stále blíž k civilistům, ostřelovány jsou nemocnice, školy i sirotčince. Poškození kritické infrastruktury zanechalo statisíce lidí bez vody a elektřiny. Většina obchodů je aktuálně zavřená, takže lidé si mohou jen těžko koupit základní věci pro děti jako pleny nebo léky. I kdyby obchody zůstaly otevřené, miliony lidí se bojí vyjít ven pro jídlo nebo vodu, protože ostřelování civilistů neustává,“ píše organizace.