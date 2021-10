Doufám, že to není na rozloučenou, uvažovala Jitka Molavcová nad Thálií

Jitka Molavcová zaujala publikum sobotního ceremoniálu v historické budově Národního divadla svou děkovnou řečí, ve které předvedla své herecké i pěvecké umění. „Příroda je stále ještě populárnější než divadlo. Přesto ale děkuji Herecké asociaci za možnost prožívat tuto sváteční chvíli v divadle, kde jsem jako malá holčička chtěla bydlet,“ zaznělo mimo jiné.

„Ocenění si opravdu upřímně vážím. Doufám ale, že to není ocenění na rozloučenou, protože to by mně bylo líto. Mám ještě různé plány, v divadle připravujeme řadu premiér,“ uvedla pak iDNES.cz Molavcová po skončení udílení cen. „Hned pozítří máme premiéru s názvem Černá kočka - Bílý pes a hned na to chystáme premiéru Nižní Novgorod. Tak nám držte palce,“ dodala k aktuálním plánům jejího domovského Semaforu. Legendární scéna sídlící v pražských Dejvicích se tak po nedávných devadesátinách Jiřího Suchého dočkala další velké pozornosti. Umělecká tvorba Jitky Molavcové je s ní totiž výrazně spjata.

I když ne úplně výlučně, Molavcová se během své kariéry objevila třeba v Národním divadle či Hudebním divadle Karlín. Právě tam si ostatně v roce 1996 za svůj výkon v titulní roli muzikálu Hello, Dolly už jednu muzikálovou Thálii vysloužila.

„Herečka, zpěvačka, hudebnice a autorka knížek pro děti. Je něžná, skromná a citlivá dáma, která se během okamžiku dokáže proměnit v klauna a která už déle jak padesát let po boku Jiřího Suchého baví a dojímá obecenstvo divadla Semafor především v proslavené roli Žofie Melicharové,“ uvedla pak její medailonek k celoživotnímu ocenění Herecká asociace.



Molavcová v děkovném proslovu dále zmínila, že divadlo je pro ni balvanem i souhvězdím. „Je důležité mít ty pocity v rovnováze. Když celý svět není v rovnováze, tak nefunguje. Život taky není černý nebo bílý,“ uvažovala po skončení přenosu Molavcová nad cenou. Svou řeč prý pilovala. „Pořád jsem myslela na to, aby to působilo přirozeně a upřímně. A to že jsem jako malá holčička chtěla v Národním divadle bydlet, to je tedy pravda,“ upozornila se smíchem.



Ceny Thálie se v sobotu do Národního divadla vrátily po dvou letech. Kvůli loňské neúplné sezoně se rozhodla Herecká asociace udělit především ceny za celoživotní mistrovství. Vedle Molavcové je dostali například Iva Janžurová, Alois Švehlík, Jaroslav Satoranský či Libuše Švormová.