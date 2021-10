Sama mezi legendami. Sen si vytvářím v sobě, popisuje Barešová s Thálií

„Mám jediné štěstí, že to tady v Národním divadle znám. Kdysi jsem tu hrála v Babičce a nyní hraji s Ivou Janžurovou v Pýše a předsudku. Jsem každopádně plná pokory, že jsem tu s těmito lidmi mohla sdílet prostor,“ popisovala iDNES.cz po skončení přenosu.

Thálii pro hereckou naději bere jako zhodnocení své dosavadní práce. „Když jsem dostala dopis, že mi tuto cenu Herecká asociace uděluje, nebylo v něm napsáno, že by to bylo za nějaký konkrétní výkon. Je to za komplexní pohled na začátek kariéry,“ uvažuje herečka, která je při svém věku už několik sezon pevnou součástí souboru pražského Švandova divadla.

Právě na jeho scénách porotu patrně zaujala. „Možná to byla dvojrole Jany Werichové a Kačenky Holanové z inscenace Hadry, kosti, kůže. Měla jsem i docela výrazné role v Disku. A vlastně i v začátcích ve Švanďáku, kde jsem hrála Luisu v Úkladech a lásce. Takhle se to asi dohromady nastřádalo.“

Barešová nyní na smíchovské scéně nově září v ústřední úloze upírské romance Ať vejde ten pravý. „Role je to těžká, mám ji moc ráda. Tu jsem ale odpremiérovala až poté, co jsem se dozvěděla, že cenu dostanu. Ale je to moje oblíbená role, diváky moc zvu,“ láká herečka, která nyní chystá novinku v prostoru NoD spolu se souborem Divadlo Maso. „Založili jsme jej se spolužáky z DAMU. Bude to autorská věc v režii Adama Skaly s premiérou na přelomu listopadu a prosince.“

Televizní diváky zaujala rolí Marcely v seriálu Kukačky. I sám prezident Herecké asociace Ondřej Kepka zmínil, že právě tam ho mladá herečka oslovila. Objevila se ovšem i v minisérii Božena či Sedláčkově snímku Jan Palach.

Sama Barešová pak vysloveně po nějaké konkrétní velké roli netouží. „Takhle to nevnímám. Mým hereckým snem je každá práce s lidmi, co mne inspirují, baví mne to s nimi a celkově to se mnou rezonuje. Myslím, že ten sen si musím vytvářet sama v sobě.“