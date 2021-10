Trochu splatit dluh. Odlišné Ceny Thálie budou především vzpomínat

Vzhledem k nezvyklému divadelnímu roku, který výrazně omezil dlouhotrvající lockdown a od poloviny října do konce května byla zavřená divadla, se pořádající Herecká asociace rozhodla uspořádat netradiční ročník.

Nebudou totiž předány žádné ceny hodnotící aktuální herecké či pěvecké výkony. „Bylo by to nefér, některé kategorie by ani nesehnaly trojici nominovaných. Na odehrané výkony však nezapomeneme. Příští rok budou poroty hodnotit normální sezonu a pak těch pár výkonů, co byly odpremiérovány v této nezvyklé,“ vysvětlil prezident Herecké asociace Ondřej Kepka. Asociace a poroty se proto totiž letos zaměřily na celoživotní ocenění.

V tradičně nejsledovanější činoherní kategorii jich proto předají rovnou šest. Tři hercům a tři herečkám. Po jedné celoživotní ceně pak pořadatelé rozdají v dalších kategoriích, kterých loni oproti předchozím ročníkům přibylo. Vedle zavedených žánrů baletu, opery a muzikálu se totiž nově zvlášť oceňuje i loutkoherectví a alternativní divadlo. Asociace tak využije nezvyklého ročníku, aby „splatila dluh“ a z dlouhé řady divadelních legend ocenila co nejvíce osobností.

Pár umělců, již se patrně během večera po prknech Národního divadla projdou, je známých už nyní. Cenu pro činoherce do 33 let si odnese herečka Denisa Barešová. Cenu za šíření divadelního umění v televizi dostane Jaroslav Someš. Cena České akademie divadelníků určená výjimečnému tvůrci pak poputuje k Janu Kačerovi.

Ocenění navíc předají loňští držitelé. Ti se o svém vítězství totiž v listopadu 2020 dozvěděli díky streamovanému přenosu, sošky se k nim dostaly až se zpožděním a Herecká asociace jim tak chce alespoň trochu dopřát atmosféru slavnostního večera. Legendám ceny symbolicky předají jejich pokračovatelé, třeba Jakub Gottwald, Tereza Grossmannová, Petr Štěpán či Ondřej Nosálek.

Slavnostním večerem, který bude možné od 20:10 sledovat na ČT1, opět provede Václav Moravec. Český rozhlas pak v neděli na stanici Dvojka uvede od 17:00 pořad Ohlédnutí za Tháliemi, který moderuje sám Ondřej Kepka a kam mimo jiné dorazí ocenění Barešová a Someš.