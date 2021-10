Jednu z cen Thálie za celoživotní divadelní mistrovství získá Jan Kačer

Po loňském online přenosu se Thálie vrací do pražského Národního divadla. Herecká asociace předem oznámila, že cenu za celoživotní mistrovství v sobotu večer dostane herec a režisér Jan Kačer, cena pro mladé do 33 let v činohře patří Denise Barešové a Thálie za šíření divadelního umění v televizi získá dramaturg Jaroslav Someš.