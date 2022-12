La Scala zahájí sezonu ruskou operou, v Miláně se chystají demonstrace

Dvacet let po Příbězích obyčejného šílenství se Petr Zelenka do Dejvického divadla vrátil s další generační výpovědí...

Trochu ty Kelty v sobě máme. Lord of the Dance válčí o planetu Irsko už 25 let

Světoznámá taneční show Lord of the Dance brázdí naši zemi v nové verzi, kterou slaví pětadvacet let na scéně. Její...