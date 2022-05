V italské televizi se poprali hosté kvůli vyhazovu proputinovského dirigenta

Nezávislý novinář Giampiero Mugini (81) a umělecký kritik Vittorio Sgarbi (70) se do sebe pustili při slovní i fyzické potyčce poté, co se Sgarbi nesouhlasně vyjádřil proti ukončení spolupráce s ruskými umělci.

Vše se odehrálo během natáčení pořadu Maurizio Costanzo Show, který se vysílá na italské televizní stanici Tgcom24. Oba temperamentní muži byli v pořadu hosté.

„Jestliže zpěvák nebo dirigent nemůže nyní v Itálii vystupovat jen proto, že pochází z Ruska, je to jasná forma západního fašismu. Je to naprosto neakceptovatelné a nepřijatelné. Tito lidé nejsou Putin. Tito lidé přece milují umění! Umělci musí být chráněni! Teď a navždy, až do úplného konce. Pokud milujete umění, netrestejte hudbu,“ rozohnil se Vittorio Sgarbi a dodal, že umělci nesmí na současnou situaci doplácet žádným způsobem.

Jeho oponenta Giampiera Muginiho tato slova doslova zvedla ze židle. „Tady mluvíme o dirigentovi. Je to trochu jiná situace, protože starosta města ho přímo požádal, aby se postavil proti válce. Umělci měli navíc přece možnost svobodně vyjádřit svůj nesouhlas se speciální operací na Ukrajině a mohli poté na Západě dále bez problémů pracovat,“ rozčílil se novinář. Poté, co ho následně Sgarbi nazval debilem, osmdesátník k němu rychlým krokem přiskočil a shodil ho na zem, přičemž popadalo i několik kulis ve studiu.

Podle v talkshow také vystupujícího italského zpěváka Al Bana odstartovala potyčka krátce poté, co moderátor vznesl otázku týkající se odvolání ruského dirigenta Valerije Gergijeva, se kterým ukončil spolupráci milánský operní dům La Scala kvůli jeho podpoře ruské zahraniční politiky.

„Kdyby tu scénu nakonec nevystřihli, viděli byste úplný zápas mezi Muhammadem Alima a Mikem Tysonem. Sgarbiho asi nejvíc rozčílilo a vyprovokovalo, když Mughini řekl, že by se zpěváci a umělci vůbec neměli vyjadřovat k politice. Slovně pak Mughiniho napadl. Ten si to nenechal líbit, nadávky mu opětoval, rychle se zvedl, vyrazil k němu a strčil do něj. Bylo to celkem nebezpečné, protože Sgarbi pak spadl, křeslo odjelo za něj a hned vzápětí mu na hlavu spadl obraz z kulis. Bylo to celé naprosto nečekané a neskutečné,“ popsal zpěvák v rozhovoru pro italský deník Corriere della Serra.

Milánský starosta Giuseppe Sala a šéf operního domu La Scala Dominique Meyer vyzvali koncem února ruského dirigenta Valerije Gergijeva k tomu, aby se přihlásil k míru. Starosta a šéf divadla tak učinili vzhledem k četným prohlášením umělce na podporu Putina. „Pokud to neudělá, tak budeme nuceni oželet spolupráci,“ uvedl tehdy Sala. Gergijev měl v operním divadle dirigovat v první polovině března operu Petra Iljiče Čajkovského Piková dáma.

Ruský dirigent Valerij Gergijev (2021)

Gergijev má však problémy i jinde v zahraničí. Kritice za spolupráci s ruským dirigentem čelili také Vídeňští filharmonici, jejichž americké turné měl dirigovat. Kritiku sice odmítl člen vedení orchestru Daniel Froschauer s tím, že „kultura se nesmí stát místem politických střetů“, ale vedení Carnegie Hall oznámilo, že ani Gergijev a ani klavírista Denis Matsujev na plánovaných koncertech nevystoupí. Změny byly podle Carnegie Hall způsobeny „nedávnými světovými událostmi“.

Podle agentury DPA se Valerij Gergijev nemíní ke konfliktu vyjadřovat. Dirigent patří k největším světovým hvězdám klasické hudby. Šéfuje Mariinskému divadlu v Petrohradě, od roku 2015 vedl i mnichovské filharmoniky. S Vladimirem Putinem se zná řadu let. Jeho politice v minulosti opakovaně vyjadřoval podporu. Podpořil například i dřívější vojenská tažení v Gruzii nebo anexi Krymu.

Spolupráci s Gergijevem ukončila i jeho agentura vedená Marcusem Felsnerem. „Je to jeden z největších světových dirigentů, vizionářský umělec, kterého mnozí z nás obdivují, a také muž, který nechce nebo nemůže veřejně ukončit svou dlouholetou podporu režimu, jenž páchá takové zločiny,“ řekl o Gergijevovi jeho manažer.

Vystoupení ruského dirigenta Gergijeva zrušili kvůli jeho podpoře Putina také pořadatelé letošního mezinárodního festivalu Dvořákova Praha. V reakci na napadení Ukrajiny rozhodli, že Valerij Gergijev koncert Mnichovských filharmoniků s violoncellistou Trulsem Mørkem plánovaný na 9. září 2022 dirigovat nebude.

„Momentální dění na Ukrajině nemůžeme ignorovat a nechat bez reakce a projevu solidarity nejen vůči nevinným obětem nastupující války. Za festival jednáme jasně a rušíme vystoupení dirigenta Valerije Gergijeva, a to vzhledem k jeho historicky doložitelné podpoře agresivní ruské zahraniční politiky a samotného prezidenta Putina. Situace se týká nás všech, kteří žijeme pro demokracii, byť bychom politiku od umění raději chtěli oddělovat,“ uvedl v únoru ředitel pořádající Akademie klasické hudby Robert Kolář.

VIDEO: Valerij Gergijev: Stravinský je jedním z mých hrdinů: