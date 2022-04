Hvězda Mila Kunisová na rodnou Ukrajinu nezapomíná. Ve sbírce už vybrala miliony

Příběh Mily Kunisová by se vyjímal i v hollywoodském filmu. Byl by o americkém snu, těžkých začátcích, poctivé práci, úspěchu a s velkolepým happy endem. Jenže o něco takového by samotná herečka nejspíš ani v nejmenším nestála. Rozhodně totiž nejde o typickou hollywoodskou hvězdičku.