„Meloniová řídí vládu popíračů.“ Tisíce klimatických aktivistů prošly nejen Itálií

„Itálie se ocitla v nové kapitole klimatických dějin. Vln veder, stromů vyvrácených větrem, krup o velikosti tenisových míčků a záplav,“ uvádí páteční akci na náměstích napříč celou Itálií italská odnož klimatického hnutí Fridays for Future. Ta se dopoledne sešla třeba v Bari, Bergamu, Cagliari, Miláně, Benátkách, Janově, Pise, Římě nebo v dalších desítkách měst.

Aktivisté aktuální éru nazývají „Devastace“. Na shromážděních se objevily transparenty s nápisy „Mysli na společné dobro“, „Zastavte válku, ne naši budoucnost“ nebo „Odpor proti popírání změny klimatu“, informovala italská státní tisková agentura ANSA.

Podle mluvčího FFF Giacoma Zattiniho právě vláda premiérky Giorgie Meloniové navzdory katastrofálním letním událostem, jako byly rozsáhlé požáry a vysoké teploty, popírá jakoukoliv souvislost mezi extrémními jevy a klimatickou krizí. „Je to vláda popíračů, která je tudíž neadekvátní k tomu, aby naznačila odpovědi, jež by zabránily nejhorším scénářům předpovídaným klimatickou vědou,“ píše.

Za zvyšujícími se teplotami a extrémním počasím podle FFF stojí fosilní paliva, do kterých ovšem Itálie nadále výrazně investuje.

„Naše země má vzhledem ke svým historickým emisím důležitou odpovědnost v globální politice zmírňování dopadů. Itálie bude muset překročit cíle Evropské unie v oblasti dekarbonizace, snížit emise plynů, které mění klima, o 80 procent do roku 2030 a plně dekarbonizovat odvětví elektrické energie do roku 2035. Podle Mezinárodní energetické agentury to znamená okamžitě upustit od všech nových investic do uhlí, ropy a plynu,“ uvádí hnutí.

Klimatické hnutí Fridays for Future v čele s Gretou Thunbergovou ve Stockholmu stávkovalo za klima. (6. října 2023)

„Nebudeme přihlížet tomu, jak je svět odsouzen k zániku. Bez fosilních paliv můžeme žít, ale bez zdrojů planety bychom nepřežili ani den. Nemůžeme pít ropu,“ komentuje aktivista z Říma Alessandro Marconi.

Napříč Itálií se sešli především studenti. V každém městě se jejich počet pohyboval kolem jednotek tisíců, v Římě se sešlo na pět tisíc žáků. Protestovalo se však i jinde v Evropě. Tradičně po boku klimatické aktivistky Grety Thunbergové také ve Stockholmu v rámci akce „Školní stávka za klima“.