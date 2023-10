Jak EU obelhala Německo. Palivo pro zakázané spalováky bude jen teorií

Evropští ministři stvrdili koncem března konec spalovacích motorů po roce 2035. Proti původnímu návrhu má norma obsahovat výjimku povolující spalovací motor pro syntetická paliva. „Jenže je to jen záměr, který opět bude podléhat schválení v Bruselu. A to není jisté,“ psali jsme po schválení.

Schválení normy, jejíž předjednanou podobu začátkem března odmítlo přijmout Německo podpořené několika zeměmi včetně Česka, Berlín podmiňoval zárukami, že po roce 2035 bude možné využívat spalovací motory poháněné právě syntetickými palivy.

Berlín tehdy uspokojil slib, že Evropská komise předloží návrh na registraci automobilů na e-paliva po roce 2035. „Tento návrh bude mít podobu ‚aktu v přenesené pravomoci‘, nelegislativního aktu, který se často používá k řešení vysoce technických otázek,“ popsali v březnu zpravodajci Euractivu z Bruselu.

Upozorňovali tehdy, že „Evropský parlament sice nemůže akty v přenesené pravomoci měnit, může je však přímo zamítnout“. Hlavní vyjednavač europarlamentu v této věci, nizozemský zákonodárce Jan Huitema, na to upozornil s tím, že parlament návrh Komise jen tak nepožehná. „Všechny případné budoucí návrhy týkající se e-paliv budou důkladně posouzeny, a to jak z hlediska jejich obsahu, tak i právního základu,“ citoval tehdy magazín Autoweek.

A přesně to se stalo. Dokument, do kterého měl možnost nahlédnout zpravodaj Reuters, totiž žádá, aby auta na e-paliva neměla žádný dopad na klima. Tvůrci vymysleli takový požadavek, který nelze technicky splnit.

„Evropská unie bude požadovat, aby auta na syntetická paliva, takzvaná e-paliva, byla stoprocentně uhlíkově neutrální, pokud se budou prodávat i po roce 2035,“ uvádí se v návrhu právního předpisu.

Podle hlavní politiky EU v oblasti klimatu pro automobily, na níž se členské státy dohodly na začátku tohoto roku, musejí mít všechny nové vozy prodávané v EU od roku 2035 nulové emise CO 2 . Evropská komise (EK) však měla připravit plán, aby prodej nových automobilů, které jezdí pouze na e-paliva, mohl pokračovat i po roce 2035.

Z návrhu právního předpisu EU podle Reuters vyplývá, že Brusel plánuje stanovit pro automobily na e-paliva přísné podmínky. Požaduje, aby jezdily na paliva s plně neutrálním CO 2 . E-paliva se považují za uhlíkově neutrální, pokud se při jejich výrobě používají zachycené emise CO 2 , které vyrovnávají emise CO 2 uvolněné při spalování paliva v motoru.

Návrh pravidel by byl přísnější než pravidla pro nízkouhlíková paliva, která se uplatňují v jiných přístupech EU v oblasti klimatu. Členské státy například mohou používat určitá paliva ke splnění cílů EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie, pokud dosáhnou 70procentní, nikoli stoprocentní úspory emisí.

Víc, než je možné

Odvětvová skupina eFuel Alliance uvedla, že předloha návrhu by od roku 2035 fakticky zakázala nové spalovací motory, pokud by započítávala emise v celém hodnotovém řetězci i emise z výroby elektronického paliva.

„Předběžný návrh Evropské komise na novou kategorii vozů poháněných výhradně e-palivy de facto zastaví prodej vozů se spalovacími motory po roce 2035, protože technické požadavky nelze reálně splnit,“ řekl v rozhovoru pro Euractiv šéf eFuel Alliance.

„Zachycování a ukládání uhlíku (CCS) lze v omezených případech nasadit, aby bylo zajištěno, že syntetická paliva dosáhnou úplnou klimatickou neutralitu,“ uvedla podle Autoweeku zelená skupina Transport & Environment v reakci na tvrzení výrobců e-paliv, že 100% snížení emisí není možné.

„E-paliva, pokud jsou vyráběna z obnovitelných zdrojů, jsou klimaticky neutrální,“ vysvětluje Ralf Diemer z eFuel Alliance. „Při spalování se uvolňuje pouze CO 2 zachycený během výrobního procesu.“ Chystaná úprava chce ovšem při výpočtu oxidu uhličitého zohlednit nejen fázi používání vozidla, ale také prvky přepravy, skladování nebo distribuce paliv. Stoprocentní snížení emisí je proto podle Diemera téměř nemožné. „To platí pro všechny technologie, včetně elektrické mobility. Dokud nebude doprava a distribuce pokryta obnovitelnými zdroji energie, není možné dosáhnout celkového cíle snížení emisí. Dále není jasné, na jakém základě Komise zvolila 100 %. Je zřejmé, že neexistuje žádné posouzení dopadu, jak a kdy by bylo možné takového cíle dosáhnout.“

Amer Amer, inženýr ve společnosti Aramco, která spolupracuje se Stellantisem a Renaultem a dalšími energetickými společnostmi na komercializaci e-paliv, nedávno pro Automotive News řekl, že jeho společnost by mohla dosáhnout „70procentního“ snížení CO 2 ve své výrobě. „Zbývajících 30 procent zahrnuje výrobní stopu větrných turbín a solárních panelů a elektrolyzérů používaných k výrobě paliv, jakož i dopravu paliv a dodávky na poslední míli, řekl Amer.