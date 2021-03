Emil čili o Háchovi. Třetí prezident oplýval humorem, vzkazují tvůrci

Pro pražské Divadlo D21 připravili zcela autorský kus zabývající se osudem a osobností lehce pozapomenutého československého prezidenta Emila Háchy, od jehož smrti loni uplynulo pětasedmdesát let.

„Háchův osud mi vždycky připadal zajímavý, právě v tom nejednoznačném pohledu na něj,“ vysvětluje volbu tématu dramaturg Jarkovský. Pro malou pražskou scénu už dvojice v minulosti přichystala inscenaci Cloud zabývající se vlivem internetové komunikace na naše vztahy. Na tu chtěli původně navázat, pro současné odklady však nakonec zvítězilo zcela jiné téma.

Ani zatěžkané, ani patetické

K pochopení novinky je klíčový už samotný název. „Primárně jsme chtěli, aby pojednávala o Háchovi jako o člověku, proto je tam trochu familiárně použité křestní jméno Emil. Taky nám šlo o to, aby název vysílal zprávu, že to nebude zatěžkané nebo patetické,“ uvažuje Jarkovský. „Důležité tam je to „o“ – O Háchovi. Nesnažíme se o dramatický životopis či o portrét, jako je třeba televizní film s Rudolfem Hrušínským Noc rozhodnutí, což byl mimochodem jeho poslední film a dochází tam k takovému až splynutí s postavou,“ pokračuje Vašíček.

„Spíš nám jde o to, co o Háchovi říkali a jak o něm smýšleli jiní, samozřejmě v nějakém kontextu. Pohlížíme na něj s odstupem, setkáte se s tak trochu brechtovským způsobem vyprávění,“ dodává režisér a přiznává, že samotný název formálně inspiroval i Rousseaův spis Emil čili o výchově.

Novinka, která bude jedním z mála divadelních děl, jež se naším třetím prezidentem a jediným prezidentem protektorátu zabývají (Háchovi se věnovalo i Divadlo Feste a Divadlo Různých Jmen), prý přinese i humor. „Sám Emil Hácha tomu nahrává, protože to byl člověk, který humorem a sebeironií dost oplýval. Do inscenace se to možná nakonec nedostalo v takové míře, ale několik situací, které na to poukazují, tam je. Nevešel se nám tam například fakt, že s chutí sbíral protektorátní vtipy sám o sobě,“ upřesňuje Vašíček.

„Mně nikdy moc nezajímala komedie, protože tam už vtipy vymyslel někdo jiný, jako spíš dělat si srandu z tragédií, abych si ty vtipy mohl vymýšlet sám,“ dodává režisér.

Rozhlasová hra k okupaci

Vašíček s Jarkovským přiznávají, že je k tvorbě výrazně inspirovala kniha Víta Machálka Prezident lidskosti. „Bez té knížky by asi naše inscenace nikdy nevznikla. Zajímavý sekundární zdroj jsou paměti Josefa Klimenta, který patřil mezi Háchovy spolupracovníky. Některé jeho postřehy působí jako z jiného vesmíru a v mnohém byl velmi razantní. Necitujeme ho tam moc doslovně, ale inspiroval nás,“ poukazuje Vašíček.

Tvůrčí tandem do svého nejnovějšího počinu obsadil Ivanu Machalovou, Hanu Mathauserovou, Daniela Čámského a Petra Reifa.

Premiéry se Emil čili o Háchovi dočká v pátek, ovšem pouze neveřejně. Divadlo však zájemcům nabízí ochutnávku na 15. března, kdy v den výročí německé okupace uvede speciální rozhlasovou hru.