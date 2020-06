Soužití s autistou. Po Rain Manovi přichází česká divadelní Rain Woman

Svůj vlastní text zde režíruje David Drábek. „Žádné přemlouvání se nekonalo. Kdybychom spolupráci plánovali, věřím, že by se uskutečnila nejdříve v roce 2321. Ale, to nejlepší přichází nečekaně…,“ popisuje herečka a ředitelka scény Hana Mathauserová, jak lehce se malému divadlu povedlo domluvit spolupráci s renomovaným režisérem v momentě, kdy původní plány nevyšly.

„Bylo to troufalé rozhodnutí – přijít za Drábkem, nabídnout mu spolupráci na malé scéně a chtít všechno a hned. Ale i troufalá rozhodnutí se někdy vyplácí a já z první společné schůzky odcházela s názvem nové inscenace a přemírou tvůrčí energie, natěšená na další společný počin,“ líčí dále herečka.

Drábek už v D21 působil, před lety zde zrežíroval tři kusy. „My jsme se vrátili v čase. Navázali jsme tam, kde jsme skončili. Ocitli jsme se ve svobodném tvůrčím prostředí na jedné energetické vlně, na které se neseme dodnes. Ivana Machalová, Gustav Hašek a já jsme byli součástí všech předchozích společných projektů. A benjamínek Marek Zeman mezi nás vplul na vlně souznění,“ libuje si Mathauserová nad spoluprací a současně vyjmenovává všechny herce, kteří se v novince objeví.



Sama hraje zmíněného mladšího sourozence. „Sebevědomá, dobře zajištěná i profesně realizovaná žena s neobyčejnou minulostí, na kterou je lépe zapomenout. To se jí podařilo a jednoho dne začala nový život, který má jasná pravidla a o kterém rozhoduje jen a jen ona. Ale minulost nás často dostihne, a to i když o to příliš nestojíme,“ přibližuje postavu i děj.

Drábkovy kusy balancují na hraně satiry, komedie i tragikomedie. „Od každého něco, jako v životě. Žánry se mísí, když se jeden zrodí, druhý ho spolkne a další už mu jde zas po krku,“ naznačuje herečka.

Děj se celý odehraje v prostorách obýváku. „Jak už to v D21 bývá, nepůjde o žádnou velkolepou výpravu. Těch pár obrazů ze života, které divákovi promítneme, se odehrávají v minimalisticky zařízeném obývacím pokoji, kde má vše své místo. Stejně jako v životě mé postavy. Osudové kotrmelce ale nezacvičí jenom s její osobností, tohle životní zemětřesení rozmetá promyšlený design interiéru a dá vzniknout nepoznanému chaosu rodinné pohody,“ přibližuje ještě Mathauserová

Druhé uvedení čeká Rain Woman až 30. září.