Jsme docela tvrdí a Tonda krok udržel, hodnotí syna Hrzánová s Holubem

Rozhovor s Antonínem Holubem

Bára Hrzánová a Antonín Holub v představení Dobře rozehraná partie

Proč jste se rozhodl studovat herectví ve Francii?

Byla to celkem náhoda, chodil jsem na Francouzské lyceum v Praze, skoro všichni spolužáci následně odjeli studovat do zahraničí, mně se vůbec nechtělo a hlásil jsem se zde na DAMU. Tam mě ale dvakrát nevzali a po třetí už jsem to podstupovat nechtěl. Francie byla tedy jasná volba. Našel jsem si tam muzikálovou školu ECM de Paris, kde se mi velice líbila nabídka vyučovaných předmětů, a dostal jsem se na ni hned na poprvé.

V novince se poprvé objevíte na českém jevišti. Je to náhoda, nebo jste si pro svou premiéru cíleně vybral kus s vašimi rodiči?

Určitě to žádný cíl nebyl. Už jsem tu dříve dělal casting na dva muzikály. Jeden se zrušil kvůli pandemii a u druhého konkurz nevyšel. Pak přišla nabídka do Divadla Kalich od paní režisérky Lídy Engelové, kterou napadlo, že by zrovna tuhle vztahovou komedii, chtěla udělat s rodiči a se mnou. Velice rád jsem nabídku přijal. Přišlo mi, že mi to ledacos dá a budu se mít od koho čemu učit.

Co vás na novince Dobře rozehraná partie zaujalo?

Velice mě zaujala bravurnost, lehkost a vtip, s jakými je tato hra napsána. Ačkoliv se jedná o lehkou komedii, otevírá i hlubší témata, rodinné, ale i přátelské vztahy. Práh důstojnosti, který má každá postava jinde, a co se stane, když se tento práh překročí, jak na to daná postava zareaguje. Myslím, že v této hře se může najít téměř každý, ať už je rodičem, synem či dcerou nebo nejlepším přítelem.

Nechal jste si během zkoušení do své práce od rodičů mluvit, nebo toto příslušelo jen režisérce?

Nechal a nenechal. Rodiče jsou skvělí herci s obrovskými zkušenostmi. Přesto jsem se od nich režírovat nenechal, i když to byl někdy boj. Bral jsem všechny rady a nápady, jak být přirozenější, nebo jak vystavět lépe vtip, jako od zkušenějších kolegů. Ale i tak jsem si od toho chtěl nechat odstup, promyslet, jak bych to udělal sám, a popřípadě se zeptal režisérky, která držela otěže pevně ve svých rukou.

Jaké máte další plány? Budete nyní více působit na českých jevištích a nebo nadále spíše ve Francii?

U našeho povolání je to tak, že často práce generuje další práci a bůh ví, kam mě to zavane. Pravdou je, že mám zatím víc představení ve Francii a tam mě to i živí. Pravdou také je, že kvůli tomuto jednomu představení jsem musel odmítnout šest her ve Francii. V těchto dnech ale dělám casting na jeden velký pařížský muzikál. V jednom teď i hraju. Aktuálně je to tak, že hodně přejíždím a cestuju z představení na představení. Prozatím mě to baví a tím, že jsem bez větších závazků, můžu si to prozatím dovolit. Ale kdo ví, kam to všechno povede.