Když potkal Gott Trumpovou. Nebyla to jen zlatokopka, hájí ji herečka

Jak jste se ke spojení Karla Gotta a Ivany Trumpové dostali?

Ivana Trumpová mne jako osobnost fascinuje už hrozně dlouho. A není to jen fascinace negativní – v mnoha aspektech je sice bizarní, ale v mnoha aspektech ji i obdivuju. Tak jsem si tak nad tím přemýšlela a pak někde zaregistrovala informaci, že Trumpová a Karel Gott v roce 2017 osobně v Obecním domě převzali cenu Ambasador České republiky za šíření věhlasu naší země za hranicemi. Mluvila jsem o tom s režisérem a dramatikem Jiřím Ondrou a řekli jsme si, že to stojí za pozornost.

Proč byla důležitá účast Karla Gotta?

Spolu s Jiřím Ondrou jsme v Divadle D21 dělali Zmrtvýchvstání Karla Kryla. To se blížilo k derniéře, tak jsme měli ambici naši partu zachovat a nějak na předchozí práci navázat. Přišla jsem tedy s tím, že existuje téma týkající se setkání Karla Gotta a Ivany Trumpové a že druhá jmenovaná mne už dlouho láká.

O Gottovi jsme totiž hodně mluvili už v kontextu Karla Kryla, takže se z výše zmíněného setkání pro nás stal výchozí moment. Řekli jsme si, že bychom se mohli podívat na české umění trochu jinou optikou – optikou těch, kteří si s normalizací uměli poradit úplně jinak. Tak jsme se začali scházet nad přípravou novinky Mein Gott.

Novinka má podtitul Pravdivá dokumentární sonda do života dvou nesmrtelných hvězd. Vycházíte tedy z reálných skutečností?

Je to divadlo, takže je třeba čekat jistou licenci. Ovšem všechny informace, které v představení používáme, pocházejí z veřejného prostoru. Materiálu je spousta. Čerpáme z knih, třeba Pavel Klusák nás ve své skvělé knize navedl na německý životopis Karla Gotta, svůj životopis vydal i Ladislav Štaidl a další.

Ivana Trumpová točila televizní reklamy a sama vydala několik knih. Využívali jsme dostupné informace, nic jsme si nevymysleli. Čerpáme i z velkého rozhovoru, který kdysi poskytla maminka Ivany Trumpové, paní Zelníčková.

Jaké další dobové osobnosti diváci zde uvidí?

Například se nevyhneme Donaldu Trumpovi.

Čím vás vlastně Ivana Trumpová fascinovala?

Věděla jsem, že byla vášnivou lyžařkou a to mi bylo sympatické. Pak se stala modelkou a dále byznysmenkou a podnikatelkou... Uvědomila jsem si, že je to Češka, která dosáhla vysokého postavení, ovšem u nás je stále vnímána především jako manželka Donalda Trumpa. Já ji takto nikdy nevnímala. Pro mne to vždy byla žena, která ví, co chce. To mne na ní bavilo, i když se samozřejmě v mnoha záležitostech pohybovala zcela mimo moje prostředí či zájmy a její jméno má u nás často až vtipné konotace.

Ivana Trumpová si šla tvrdě za svým a myslím, že v životě musela hodně pracovat. To mi bylo sympatické, nemyslím si, že je na tom něco špatného. Přečetla jsem všechny její knihy a některé opravdu stojí za to. Například kniha Jak vychovat Trumpa, to je fascinující čtení.

Anita Krausová Seriáloví diváci mohli osmatřicetiletou herečku vidět v populární sérii Pustina a dále v seriálech Hvězdy nad hlavou, Zločiny Velké Prahy, Případy mimořádné Marty či Hořký svět. Co se filmu týče, objevila se ve snímcích Špindl, 8 hlav šílenství či nejnověji O malých věcech. Po DAMU působila na jevišti ústeckého Činoherního studia, nyní hraje v pražském MeetFactory, Divadle X10, D21 či A studiu Rubín.

Dá se tedy za představením najít i nějaká vaše snaha ji obhájit?

Nechci působit jako někdo, kdo tu bojuje za práva Ivany Trumpové. Ovšem s režisérem Jiřím Ondrou cítíme, že ji nechceme ukazovat jako zlatokopku, která se dobře provdala a tím to pro ni skončilo.

Byla to prostě žena, která se sama vypracovala a vždy věděla, co dělá. Byla si vědoma i svých chyb a dost otevřeně o nich mluvila. Všechno na sebe prozradila a ráda to i přibarvila – prostě takový ten americký způsob. Nechci ji obhajovat, ale ukázat jako plastickou postavu, opravdickou ženu z masa a kostí, která si šla za svým a neodmyslitelně patří k dědictví Československa. Jakým byla ve skutečnosti člověkem, to už si každý přečte mezi řádky sám.

Hlavní hrdinku tedy ztvárňujete přímo vy. Jaká bude?

To je velká otázka. Nechceme tvořit nějakou karikaturu, ale určitě použijeme nějaký znak. Ráda bych ale, aby byla uvěřitelná. A aspoň trochu sympatická. (smích)

Na čem dalším nyní pracujete?

Právě dotáčím druhou sérii Hořkého světa, seriálu pojednávajícím o malém pivovaru. A taktéž pracujeme na dalších dílech Případů mimořádné Marty, kde hraji policejní šéfovou. To bude úplný protipól rozvášněné a šperky ověšené Ivany – moje seriálová Klára Hořavová je velmi strohá a prostá. A co se divadla týče, plánuji tuto sezonu ještě trochu volnější, protože mám malého syna. Od dalšího září do toho ale zase naskočím.