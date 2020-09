Ohrožené premiéry. Hned tři divadla musela kvůli covidu měnit plány

Jako první ohlásila změny minulý týden Městská divadla pražská, která zjistila nákazu u jednoho ze zaměstnanců. Následně uzavřela celé divadlo ABC, program zde byl zastaven až do středy. „Mezitím se všichni zaměstnanci podrobí preventivním testům. Celé divadlo ABC projde důkladnou dezinfekcí a provoz v něm obnovíme v nejbližším možném termínu,“ uvádí scéna na webu. Zaměstnanec prý s diváky do styku nepřišel.

Náhradní termíny pro zrušená představení už jsou k dispozici. Shodou okolností musela scéna zrušit také premiéru představení Kanibalky 2 v Rokoku, ovšem zde byla důvodem zlomená ruka herce Aleše Bílíka. Soubor o víkendu zrušil i účast na plzeňském festivalu Divadlo, kde měl uvést předpremiéru Hrdinové kapitalistické práce.

„To nebylo kvůli covidu. Šlo o náhradní představení za Slávu a pád krále Otakara, ovšem finální výsledek ještě nebyl takový, aby se představení mohlo prezentovat,“ vysvětlila za Městská divadla Lucie Korbeliusová. Pondělní premiéra novinky se tedy v Komedii nerušila.

Co se týče pozastaveného divadla ABC, program by se měl od středy opět rozjet. „Zatím nikdo pozitivní nepřibyl, od 16. září by se tedy mělo hrát podle plánu,“ uvedla Korbeliusová.

Neuskuteční se ani úterní premiéra ve Vršovickém divadle Mana, kde Ondřej Zajíc režíruje novinku 5 za 1 se Stanislavou Jachnickou či třeba Danou Černou. Důvodem je karanténa jednoho z herců. „Premiéru uvedeme v náhradním termínu hned, jakmile to bude možné,“ vzkázala za divadlo Jana Bryndová.

O víkendu ohlásilo změnu i Divadlo pod Palmovkou. Kvůli jednomu nakaženému a dalšímu pozitivně testovanému v hereckém souboru preventivně zrušili program ode dneška do středy a poslali všechny herce na testy. Scéna přitom na pátek chystá premiéru o hrdinech operace Anthropoid 294 statečných.

„Pokud zůstane skutečně u jednoho nakaženého, máme kapacity premiéru odehrát,“ uvedla mluvčí scény Markéta Hanušová. O osudu premiéry v režii Tomáše Dianišky se bude více vědět ve středu.