Je vám třicet a jste single? Svět se nehroutí, vzkazují z Činoherního klubu

„Nejvíc mě v příběhu zaujal pocit samoty, kterému může člověk jednoduše propadnout. Je to závažnější a těžší stav, než se může zdát. A je těžké se z něj dostat ven,“ říká režisérka Tereza Říhová, která v Činoherním klubu režíruje poprvé.

Děj začíná na rozlučce se svobodou, kde se hlavní hrdina Jordan přesvědčen svou kamarádkou seznamuje s novým kolegou. Postupem času celkem banální události a situace jedna po druhé narušují Jordanovy jistoty. A nepomáhají ani další nepsané přátelské povinnosti – podpora v založení rodiny nebo cestě za nejlepším partnerem pro život.

V hlavní roli Jordana se představí Jakub Burýšek, který je relativně čerstvým přírůstkem v Činoherním klubu. Po dvanácti letech se přesunul z Ostravy do Prahy. „Najednou začínám úplně od začátku. Samozřejmě už tu mám kamarády a vždycky se najde někdo, s kým můžu volný čas trávit, ale ještě se v tom necítím úplně dobře. Pojí se s tím určitá osamělost; člověk se cítí sám. Ne že by nezapadl. Spíš je to takový ten pocit: co budu dělat?,“ popisuje herec styčné body mezi s sebou a hrdinou příběhu.

Zatímco Jakuba Burýška jeho „třicítka“ teprve čeká, další herci se o vlastní zkušenost života třicátníka už mohou opřít. „Byť je hlavní hrdina homosexuál, mám pocit, že se s tou figurou ztotožňuju ve své současné osobní situaci. Je to téma, které se mě osobně dotýká. Být single, touha najít si někoho, s kým by člověk chtěl být ve dvojici. Vlastně mě hodně baví se v tom šťourat. Až to někdy bolí. Myslím, že to může být osobní pro mnoho lidí, kteří tohle řeší,“ říká představitelka jedné z Jordanových kamarádek Anežka Rusevová.

Z „generačního obsazení“ vyčnívá Jana Břežková, která ztvárňuje Jordanovu babičku. „Já mám syna v tomto věku, rodila jsem ve čtyřiceti, takže nemám problém v komunikaci s mladšími a pochopení jejich problémů,“ říká herečka, která v Činoherním klubu začínala před 67 lety.

Trojrole pro Šandu a Zavadila

V dalších rolích se objevuje Sandra Černodrinská, Marta Dancingerová, Václav Šanda nebo Viktor Zavadil. Šanda a Zavadil si navíc každý v inscenaci střihli trojroli. „Hraju tři postavy. Introverta, sympaťáka a sr**e. Will, do kterého se Jordan zamiluje, ho opravdu poslouchá a vnímá. Myslím si ale, že Jordan má o Willovi zkreslené představy. Vnímá svět trochu po svém. Pro Jordana by mohlo být hrozně důležité, kdyby si uvědomil, že ho někdo opravdu poslouchá a dává mu pozornost,“ říká Šanda.

První inscenace hry Nejbližší vznikla v Roundabout Theatre Company v roce 2015. Díky úspěšnému uvedení se pak o dva roky později přesunula na Broadway a stala se úspěšnou v mnoha koutech světa. Podle dramaturgyně Markéty Kočí Machačíkové ji navíc s velkou oblibou uvádí i amatérské a studentské divadelní soubory.

Čtyřicetiletý dramatik Joshua Harmon je Newyorčan každým coulem. Narodil se na Manhattanu, vyrostl v Brooklynu, vystudoval na Julliardu a první kariérní průlom zažil přímo na Broadwayi. Ve svých dalších hrách se nechal inspirovat osudem dcery bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa nebo realitou života židovské rodiny ve Francii. Činoherní klub uvede po páteční premiéře insenaci Nejbližší hned v neděli 14. ledna a pak v poslední lednový večer.