Šíp versus Šíp, vzpomíná moderátor na boj s bulvárem. Už by se nesoudil

„Zapátral jsem na internetu, jestli jsem ten název To nejlepší z Best of. náhodou někomu neukradl. Je to přece jen taková slovní hříčka, nabízí se to. A zjistil jsem, že opravdu neukradl, jenom sám sobě! Vymyslel jsem ten název už před lety, jmenuje se tak výběr písniček Marcely Holanové (první manželka Karla Šípa, pozn. red.),“ směje se moderátor.

Novou knihu letos Karel Šíp původně vydávat nechtěl, nakonec se tak ale rozhodl na žádost nakladatelství, které přišlo s nápadem vydat titul výběrový s nejlepšími povídkami, písňovými texty nebo dialogy z oblíbených scének.

Za své humoristické psaní Karel Šíp nedávno obdržel Cenu Miloslava Švandrlíka. „Pana Švandrlíka jsem ctil, takže to beru jako vyznamenání. Já sice nejsem sběratel cen a ani nechci být, ale když přijde zrovna takováto věc, člověka to potěší,“ uvádí.

Na otázku, zdali se mu někdy k humoru a vystupování před lidmi hledá cesta složitěji nebo se mu snad ani publikum bavit nechce, odpovídá: „Ne, tohle já opravdu nemám. A je proto jednoduché vysvětlení. Jestliže děláte pořad postavený na improvizaci, tak je to prostě dobrodružství a to mě u toho drží. Jsem zvědavý, jak to dopadne a jestli se lidi budou bavit. Je to o dost jiná práce, než když někdo nastuduje divadelní hru, ta je úspěšná a pak má třeba sto repríz. To by nebyla práce pro mě.“

Co však čas od času může být náročné, je zkrotit nervozitu hostů. „Zažil jsem to, třeba mladí sportovci, kteří zrovna něco vyhráli, bývají nervózní. Tak se je v šatně snažím uklidnit, že to není přímý přenos, že můžeme stříhat a že je to prostě povídání, jako bychom se potkali v hospodě. Někdy je ale host nervózní i půlku rozhovoru, to je pak složitější, ale naštěstí to pak spadne a ještě mě překvapí,“ popisuje.

Dnes už by se nesoudil

Co zazní ve Všechnopárty si čas od času k obrazu svému přetočí bulvární média. Karel Šíp se tím trápit nehodlá. „To jsem dělal v minulosti, kdy jsem si ty nehorázné útoky a vymyšlené kauzy bral víc osobně. Před mnoha lety jsem se ve dvou případech s bulvárními novinami i soudil a vyhrál. To bylo mimochodem pikantní, protože jsem se jednou soudil s deníkem Šíp, tudíž na chodbě visela cedule Šíp versus Šíp. Vypadalo to, že se nějaká rodina rozhádala,“ směje se. „Dnes už bych to neudělal. Dělají svoji práci tak, že vyvolávají mezi lidmi závist a skandální pocity, tak, ať si to dělají,“ dodává.

Kromě Všechnopárty mohou diváci Karla Šípa vidět čas od času vystupovat také v regionech. Dříve objížděl Česko s Josefem Aloisem Náhlovským, ten však zemřel. Teď dělá moderátorovi partnera na jevišti herec a bavič Jiří Bláha. „Ve chvíli, kdy nastala situace, že už Pepa jezdit nemohl, rozhodl jsem se zkusit tohoto kluka, protože když se mnou dělal rozhovor, tak se mi zdál být velice pohotový a empatický. Přesně mi to na míru vyhovuje. Je to jiná práce než s Pepou. On se mi Jirka jako staršímu snaží přizpůsobit a já zase se snažím dávat prostor mu, je to taková spolupráce, která je pro mě nová a musím říct, že mě baví,“ prozrazuje.

V rozhovoru dál Karel Šíp mluví o tom, jak se stříhá Všechnopárty, kolik se celkově natočí materiálu, co si letos přichystal do silvestrovského vydání, proč chtěl být reklamním textařem nebo jestli si ještě někdy zahraje ve scénce s Jiřinou Bohdalovou.