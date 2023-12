Gaye musí hrát gay? To je blbost, nedávejme si limity, říká Luc Besson

Musím říct, že DogMan je slušná emocionální nálož. To byl ale asi váš cíl?

Ano, ale možná to souvisí i s vaší citlivostí. Všichni máme v životě nějaké bolesti: smrt rodičů, smrt domácího mazlíčka, rozchod, ztrátu práce... A pak vidíme na plátně někoho, kdo také trpí – a okamžitě si jeho bolest spojíme s tou svou. Hypersenzitivnější diváci se dokonce často do filmových příběhů úplně vžívají.

I vy?

Já taky. Kouzlo podle mě tkví v tom, že bolest, kterou ve vás film otevře, se nakonec proměňuje v sílu. Zůstane s vámi. Vždyť i DogMan nakonec přece není vůbec depresivní. Naopak.