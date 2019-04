Calembour se Suchým a Orozovičem chystá klání ve slovních hříčkách

Uskupení okolo Igora Orozoviče, Jiřího Suchého z Tábora, Milana Šotka či Lucie Polišenské ji divákům nabízí ve své jubilejní, desáté sezoně. „Jako best of naší tvorby jsme už pojali knihu, která k desátému výročí Cabaretu Calembour vyšla v nakladatelství Paseka a právě shodně s názvem obsahuje Všechno nejlepší,“ vysvětluje herec Národního divadla Jiří Suchý z Tábora. „V Kvidouli IV. se k deseti letům příliš nevztahujeme, bude tak samostojná i v dalších nejubilejních sezonách. A může dorazit každý, kdo na nás třeba ještě nebyl. Nicméně jsou v ní i zašifrované odkazy pro pozorné diváky, kteří znají naše předchozí představení,“ připouští.



Tvůrci se v novince vracejí k osvědčenému, dalo by se říci „cimrmanovskému“ scénáři, kdy divákům nabídnou nejdříve kabaretní polovinu a následně novou aktovku.

„Práce na první části má vlastně několik fází – nejdříve se scházíme, abychom rámcově vymysleli, o čem představení bude vyprávět. Pak si rozhodíme úkoly, které připravuje každý sám, a později je společně dotáhneme. Igor Orozovič následně pracuje na hudbě k textům, společně vznikají průvodní trialogy a poté už se začínáme pomalu scházet s orchestrem, s herečkami Lucii Polišenskou a Kristýnou Farag, a tak společnými silami vznikne výsledný tvar,“ přibližuje osvědčený postup Suchý z Tábora.

Nová aktovka nese název Antimimus. „Po přestávce zavedeme diváky do malé antické vesnice, kde se odehrávají tradiční souboje ve slovních hříčkách. Já hraji syna nikdy neporaženého hříčkaře a musím zachraňovat situaci poté, co se před novým kláním vše zkomplikuje. Diváci se mohou těšit především na klasické kuklení postav,“ naznačuje Suchý.

V desáté jako v první

Herec se nebojí, že by skupině po deseti letech došla invence. „Každý nový námět si vlastně říká o nová řešení, takže by se nemělo stát, že bychom se začali opakovat. Nepoužíváme nějaké naše osvědčené mustry. A hlavně by to pak asi nebavilo ani nás. Řekl bych, že pobavit diváka v desáté sezoně je stejně těžké jako v té první,“ dodává.

Kvidoule IV. má premiéru ve studiu pražského Divadla pod Palmovkou.