VIDEO: Nekouřím, nepiju, nesportuju. Jiří Suchý otevřel střechu Lucerny

„Být na střeše něčeho, co je spojeno s celým mým životem, je nádhera. Jako malý chlapec jsem tu nevynechal jediný koncert. Orientoval jsem se hlavně jazzově. Prožil jsem tu mnoho krásných chvil,“ říká Jiří Suchý.

Louis Armstrong odehrál v Praze v roce 1965 celkem devět koncertů a všechny moderoval s kolegou Jiřím Šlitrem právě Suchý. Slavný trumpetista se pak šel na oplátku podívat na jejich představení do Semaforu.

Suchému bude za dva roky devadesát let a když je tázán, jaký je jeho recept na dlouhověkost, odpovídá jasně: „Nepiju, nekouřím, nesportuju. Nedělám takové ty věci, co by mě mohly ohrozit. Není to tak ovšem z principu, prostě takový jsem,“ vysvětluje.

Součástí otevření střechy je také výstava Jak Lucerna povznesla velkoměstský ráz Prahy, jejíž autorkou je novinářka a autorka životopisu Miloše Havla‎, Krystyna Wanatowiczová. Stodesetiletou historii budovy si návštěvníci mohou prohlédnout na patnácti otáčecích válcích, které byly dříve domovem jízdních řádů.

Střecha bude návštěvníkům přístupná každou neděli a pondělí, vždy od tří hodin odpoledne a to až do října. Vstupné činí sto korun. Provozovatel Ondřej Kobza návštěvníky láká nejen na nádherný výhled ale i na bylinky, citrusy, fíkovníky a další možnosti městského zahradničení.

„Rádi bychom, aby si lidé na střeše, kousek od rušného Václavského náměstí, připadali jako někde na louce,“ předestřel svou představu Kobza.