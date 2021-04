Jako když mořeplavci troskotali na ostrovech. Sílu Bouře pandemie oživila

V létě to bude dvanáct let, co se na Letních shakespearovských slavnostech naposledy hrála Bouře. V tehdejším nastudování Jakuba Korčáka zářil především Jan Tříska v úloze znetvořeného divocha Kalibana. Bouře se nyní na oblíbenou divadelní přehlídku vrací, letošní premiéry se režijně ujalo duo SKUTR, které tvoří Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka.

Pro tvůrčí dvojici to bude už třetí režie na Shakespearovských slavnostech, vedle Romea a Julie zde nastudovali populární Sen noci svatojánské. A právě na tuto inscenaci hodlá Bouře nepřímo navazovat.

Jako za Shakespeara

„Děj je samozřejmě jiný, ale obě hry vznikly na původní Shakespearův námět a obě mají podobné rozvržení postav,“ vysvětluje Trpišovský. I proto zde najdou diváci několik shodných hereckých jmen. „Chtěli jsme si vyzkoušet něco, co zažíval Shakespeare, když psal novou hru pro stejnou hereckou společnost. Máme zde tedy v hlavní roli Prospera Davida Prachaře, Ariela bude hrát Csongor Kassai, tedy ústřední dvojice z našeho Snu noci svatojánské,“ vypočítává režisér.

Podobnou paralelu vidí v Bouři v postavách opilců, kteří připomínají řemeslníky ze Snu. „Opět zde bude Marek Daniel a Josef Polášek. V obsazení jsme se tedy na Sen noci svatojánské mohli takto odkázat, což nám přišlo sympatické,“ dodává.

Naopak poprvé SKUTR spolupracuje se Zdeňkem Piškulou, který v roli Ferdinanda alternuje s Vojtěchem Vondráčkem. Mirandu ztvární Eliška Křenková či Hana Vagnerová. V úvodu zmíněnou roli otroka Kalibana pak předvede Radúz Mácha. „Věkovým obsazením jsme jej kvůli většímu napětí chtěli přiblížit k Ferdinandovi. V jiných inscenacích přitom jako Kaliban bývá obsazen daleko starší herec,“ upozorňuje režisér.

Shakespeare zasadil děj své poslední hry na mystický, bezmála utopický ostrov. Ten bude ve scéně Jakuba Kopeckého ztvárňovat obrovský půlměsíc. „Jako bychom se ocitli na jiné planetě. Symbolizuje místo, kde lidé po překonání nějaké vnitřní krize znovu startují svoje životy,“ předesílá Trpišovský. „Jsem zvědavý, jak se celé téma posune, Bouře totiž v tomto ohledu získává na aktuálnosti. Všichni nyní prožíváme nějaký profesní či osobní restart,“ dodává v narážce na světovou pandemii.

Covid-19 ostatně ovlivnil i přípravy. Novinku měli původně uvést na loňském ročníku, ten se ovšem nakonec uskutečnil v osekané verzi bez premiéry. „Bouře bývá často vnímána jako zvláštní Shakespearův sumář, který napsal na sklonku své kariéry. Nyní nabude konkrétnějších rozměrů, podobně jako v době napsání, kdy mořeplavci objevovali svět a troskotali na ostrovech,“ uvažuje Trpišovský. Novinka je nyní ve fázi výroby kostýmů a kulis, tvůrce příští týden čeká první čtená zkouška. Premiéry se Bouře dočká 28. června na Pražském hradě, hrát se následně bude i v Brně a Ostravě.

SKUTR nyní finalizuje Mistra a Markétku pro své domovské Divadlo v Dlouhé, s premiérou se ovšem počítá až na podzim. „Na začátku roku 2022 bychom pak měli hostovat v Dejvickém divadle,“ naznačil Trpišovský další plány.