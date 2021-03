Z romantické ruiny u Ostrova bude výletní tábořiště s xylofonem

Posledních šest let se radní města Ostrova snažili zachránit to, co zbylo z bývalého barokního loveckého zámečku u Mořičova. A vypadá to, že nakonec uspěli. Vlastníkem pozemku pod zříceninou je státní podnik Lesy ČR, se kterým se po dlouhých jednáních městu konečně podařilo domluvit na směně pozemků.