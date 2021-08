Po 2 518 dnech se znovu otevřel bazén hotelu Thermal pro veřejnost

Samotný hotelový bazén byl otevřen v roce 1976, za dobu své existence prošel jen jedinou opravou a to v roce 1996. Nedostatek péče nakonec vyústil v roce 2014 do uzavření bazénu.

„Necelých sedm let byl tedy bazén mimo provoz, přesně to bylo 2518 dnů,“ uvedl při slavnostním otevření bazénu generální ředitel hotelu Thermal Vladimír Novák. Samotný Thermal byl od začátku koncipován jako festivalový palác a mezinárodní hotel.

„Samotný bazén byl tak trochu úlitbou pro Karlovaráky, protože výstavbě celého komplexu muselo ustoupit 27 historických domů, včetně Mattoniho vily. Projekt tak měl přinést i něco místním, dodal ředitel hotelu.

Původně necelý padesátimetrový bazén obsahoval zhruba 15 procent čištěné vřídelní vody. Při rekonstrukci došlo ke změně a vznikly bazény dva. V jednom je pouze vřídelní voda, dá se v něm posadit a strávit zhruba 20 minut relaxací v teplé minerální vodě. Pak se stačí jen osprchovat a skočit do studenější vody většího bazénu. „Pro rekreační sportovce je určený střed většího bazénu, kde jsou čtyři pětadvacetimetrové dráhy,“ popsal ředitel nové bazény.

K rekonstrukci celého komplexu Thermalu, který patří státu, přistoupilo ministerstvo financí až po delší době. Předcházely tomu dva nepovedené pokusy o privatizaci a z toho vyplývající roky chátrání. „Za celou dobu sem bylo investováno asi 20 milionů korun a proto to vypadalo, tak jak to vypadalo,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Musely se vyřešit vleklé vlastnické spory a hotel definitivně vyjmout z privatizace. Do této chvíle jsme do hotelu a bazénu investovali na 580 milionů korun, dalších 300 milionů vláda schválila v červenci na dodělání dalších věcí okolo hotelu,“ dodala.

Omezený provoz

Nedělní vstupné do bazénu činilo rovných sto korun, přičemž výtěžek byl určený na pomoc obcím zasaženým tornádem. I v dalších dnech si budou moci lidé zaplavat za nižší vstupné.

„Pro nás je to nejznámější bazén v republice. Zatím budeme fungovat v omezeném módu od 10 do 18 hodin s kapacitou omezenou na 150 návštěvníků,“ uvedl provozní ředitel společnosti Saunia Jaroslav Zonyga, která bude bazén a sousední saunové centrum provozovat. Jeho dokončení se očekává na podzim.

V tomto režimu budou návštěvníci platit 150 korun za tři hodiny pobytu, po dokončení pak cena pobytu dosáhne na částku 245 korun za dvě hodiny v bazénu ve všední dny. O víkendech to pak bude podle ceníku zveřejněného na stránkách Saunie 345 korun.

Návštěvníci se v neděli mohli přesvědčit, že bazény jsou sice hotové, ale plavčíci je upozorňovali, aby se vyhnuli některým dlaždičkám, které jsou čerstvě položené, a ještě nejsou vyspárované. Při průchodu šatnami byly vidět i nedokončené skříňky nebo podlahy pokryté linoleem místo dlažbou.

„Samotný hotel i bazén patří spolu s Becherovkou, Moserem a lázeňskými oplatkami k symbolům města. Proto jsem ráda, že je už bazén v provozu. Doufám, že ceny pro místní budou lepší,“ poznamenala při slavnostním otevření hotelu karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Podle Jaroslava Zonygy se bude Saunia snažit vyjít vstříc i karlovarským seniorům a rodinám s dětmi. „Nabídneme desetitýdenní vstupenku za tisíc korun na deset vstupů na dvě hodiny. Vstup tak vyjde na stovku,“ upřesnil Zonyga.