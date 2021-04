Hotel Thermal získává podobu z roku 1977, první hosty přivítá v červnu

Hotel by tak první návštěvníky měl přivítat v červnu, do nového bazénu by se první plavci mohli ponořit se začátkem léta.



„Rekonstrukce hotelu i bazénu je aktuálně v té nejviditelnější fázi,“ řekl ředitel Thermalu s odkazem na lešení, které obepíná hlavní hotelovou věž. Do ní se nyní stěhují nové okenní i balkonové výplně.



„Jenom sklo okna váží 170 kilogramů. K tomu ještě váha rámu a půl metráku na balkonové dveře,“ naznačil náročnost výměny výplní.

První testovací vzorky nových skel přitom dělníci vynášeli až do 15. patra hotelu po schodišti. „Trvalo jim to déle než dvě hodiny,“ doplnil ředitel Novák.

Výměna oken a skel v balkonových dveřích přinese ještě jeden efekt. Sjednotí se totiž barva všech skleněných výplní v hotelu. „Bůh ví proč mají balkonové dveře v druhém patře modrou barvu. Po rekonstrukci budou vyvedené v hnědé, která je pro Thermal tak typická,“ naznačil Novák.

Ve stejné barvě bude i logo na hotelové věži. Nahradí tak dosavadní na modrém podkladu, které se objevilo někdy na začátku 21. století. „A konečně bude také znovu svítit,“ doplnil Novák. Vše podle něj směřuje k tomu, aby byl hotel zvenku co nejblíže podobě z roku 1977, kdy se otevíral.

Obdobné práce jako na hotelové části jsou nyní v plném proudu i v bazénovém komplexu. Stejně jako u hotelu jde o část projektu, který má zajistit snížení energetické náročnosti všech objektů areálu. Podle zástupců společnosti Trigema, která část těchto prací provádí, by se investice do snížení energetické náročnosti měly pohybovat kolem 200 milionů korun.

„Stavební úpravy zahrnují například výměnu výplní otvorů, zateplení teras a střech a opravu kovových konstrukcí, a to včetně všech nutných stavebních a ostatních souvisejících prací. Náklady této části zakázky, která by měla skončit během léta, jsou zhruba 56 milionů korun,“ píše společnost v tiskové zprávě.

„Jednotlivé činnosti na rekonstrukci hotelu koordinujeme s památkáři a dalšími odborníky. Výsledkem bude obnova celého místa, které se za dobu, kdy bylo otevřeno veřejnosti, stihlo už stát ikonou Karlových Varů. Jedná se o jednu z nejprestižnějších zakázek v historii naší společnosti,“ řekl Radim Šponar, obchodní ředitel Trigema Building.

Menší bazén dostane vřídelní vodu

Podle něj čeká zejména areál bazénu několik zásadních změn. Venkovní vana nejenže bude z nerezu, ale stavbaři ji rozdělí na několik částí. Tu největší o rozměrech 39 krát 15 metrů naplní běžně upravená voda. Nádrž o rozměrech 10 krát 15 metrů je pak určena výhradně pro stoprocentní vřídelní vodu. Ta v minulosti tvořila pouze procentuální část obsahu hotelového bazénu.

Na kompletní rekonstrukci hotelu je určena částka 580 milionů korun. Třemi stovkami milionů přispěl stát tím, že navýšil základní jmění hotelu. Dalších 148 milionů je ze Státního fondu životního prostředí. Tyto prostředky jsou určeny na zmiňované snížení energetické náročnosti. Zbytek pokryje úvěr.

Kompletní rekonstrukce bazénového komplexu, který je zavřený od roku 2014, financuje společnost Thermal F. „Celková investice bude zhruba 140 milionů korun,“ uvedl Zdeněk Vojtěch, mluvčí ministerstva financí, kterému karlovarský hotel patří.