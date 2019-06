Voda ničí zimní stadion. Cheb řeší, zda ho opravit, nebo nechat dosloužit

A aby toho nebylo málo, do někdejší rokle, kde první část stadionu v roce 1977 vyrostla, se stahuje i voda povrchová. Radnice nyní čeká na vyjádření odborníků. Ti navrhnou další postup.

„Potvrdilo se, že tam ty vody jsou, že jich není málo a že se s tím bude muset něco dělat. Zásadní otázkou je, jaká opatření v této souvislosti odborníci navrhnou a kolik nás budou stát. To je alfa a omega,“ uvedl zástupce chebského starosty Miroslav Plevný.

Potvrdil, že hydrogeologický průzkum nevyznívá pro stadion vůbec dobře. Vody, které zde proudí z podzemí, jsou silně mineralizované a bez patřičných opatření by v budoucnu mohly mít zásadní vliv na statiku konstrukcí celého stadionu.

„Ta analýza je vlastně jakési zpřesnění toho, co se s těmi podzemními vodami pod stadionem děje. My už jsme zadali projekční kanceláři úkol, aby vypracovala návrh předběžných opatření, které by se zde musely udělat, aby se nějakým způsobem zabránilo případným problémům v budoucnu. Teď jim předáme i tento posudek a budeme chtít, aby materiál aktualizovali a dopracovali, a to včetně odhadovaných nákladů. Na základě výsledků jejich práce se budeme muset rozhodnout, jak dál,“ řekl Plevný.

Doplnil, že pokud by náklady byly přijatelné, což je ta lepší varianta, město by se pokusilo objekt stadionu zasanovat. V případě, že by se ale předpokládané investice vyšplhaly například k 80 milionům korun, bylo by podle slov Plevného zřejmě lepší nechat stadion dosloužit a v mezidobí deseti až patnácti let se soustředit na stavbu nového stadionu na příhodnějším místě.

„Zimní stadion v současné době funguje i přes problémy s vodou. Ta se neustále odčerpává. Ale dostali jsme jasný signál, že je třeba začít problémy řešit. Předpokládáme, že snad už na podzim budeme znát navrhovaná opatření i s nějakým předběžným ekonomickým odhadem,“ dodal Plevný.

Podle starosty Antonína Jalovce průzkum odhalil, že do bývalé rokle, kde v minulosti býval rybník, se navíc stahuje i voda povrchová. To celou situaci ještě komplikuje.

Fakt, že voda je pro zimní stadion problémem číslo jedna, potvrdily už v minulosti hydrogeologické sondy. Když zde před lety odborníci udělali kontrolní vrt, začal se rychle plnit a během několika hodin v něm voda vystoupala až nad základy stadionu. Pod stadion proudí voda směrem z Dyleňské ulice a ze sklepů bývalého pivovaru nad stadionem. Navíc je agresivní na betonové konstrukce. V případě oceli se dokonce vyznačuje velmi vysokou agresivitou.

A to by mohl být problém. Základy totiž od roku 2002 nenesou jen samotné ledové plochy a přízemní šatny, ale také velkorysé zastřešení a rozsáhlé zázemí pro veřejnost, sportovce a personál, který provoz stadionu zajišťuje.

Zimní stadion slouží především chebské veřejnosti. Zázemí zde má místní hokejový klub a oddíl krasobruslení. Sportovní stánek město využívá i pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí.