Cheb hledá místo pro nový bazén, vedle chce postavit i zimní stadion

Jednou z variant, o níž se diskutuje, je vybudovat spolu s bazénem i nový zimní stadion. Ten stávající má totiž velké problémy s pronikající vlhkostí.

„Míst, kam by se obě sportoviště vešla, v Chebu moc není. Jako ideální se nám jeví prostor bývalého škvárového hřiště za stadionem Lokomotivy. Přibližně dvouhektarový pozemek však patří státu. Jednáme, za jakých podmínek bychom jej mohli získat,“ řekl starosta Chebu Antonín Jalovec.

Podle jeho slov by bylo výhodné, a to i ekonomicky, kdyby vedle plaveckého bazénu rovnou vyrostl nový zimní stadion. Ten současný totiž stojí na místě někdejšího rybníku a bojuje s mohutně vzlínající spodní vodou. Ta je navíc velmi agresivní a způsobuje silnou korozi kovových částí stavby.

Spojení obou zařízení by navíc přineslo i energetické úspory. Krytý bazén by bylo možné vytápět odpadním teplem ze zimního stadionu.

„Ten pozemek je dostatečně velký na to, aby se sem obě sportoviště vešla. Avšak v takovém případě by už na venkovní koupaliště místo nezbylo. V případě, že zimní stadion zůstane na původním místě, mohl by mít nový bazén i část s venkovním letním provozem,“ zamyslel se Jalovec.

Zdůraznil ale, že celý plán je prozatím ve fázi úvah. Zejména proto, že by to byla investice v řádech stovek milionů korun a s dotacemi už město počítat nemůže.

Úvahy o novém bazénu jsou však namístě. Současný bazén je sice v provozu a přibližně před šesti lety prošla jeho technologie obnovou, ale celkově se jeho stav zhoršuje. Například minulý týden město muselo pod stropem nechat natáhnout bezpečnostní síť.

„Začaly se uvolňovat podhledové desky z odlehčeného plechu a hrozily pádem. Zatím žádná nespadla, ale lidé na to poukazovali, množily se stížnosti. Proto jsme se rozhodli preventivně pod stropem natáhnout síť jako ochranný prvek. Akci se podařilo zvládnout v rekordním čase, město za instalaci zaplatilo 320 tisíc korun. Pokud by se však upevnění desek opravovalo, mluvili bychom o částce minimálně pět milionů a bazén by čekala dlouhá odstávka,“ vysvětlil místostarosta Jiří Černý.

Na městské koupaliště jezdí i MHD

O stavbě nového bazénu uvažovalo už i minulé vedení města. Nové městské lázně měly vzniknout například na místě bývalého pivovaru nad zimním stadionem. Na přetřes přišla i stavba veřejného koupaliště v Poohří, kde by mohl venkovní bazén vyrůst v sousedství atletického oválu.

„Ty lokality byly k takovému účelu vybrány nevhodně. Pozemek nad stadionem je malý, bez možnosti vybudovat zde parkoviště, a navíc to staticky není možné s ohledem na podzemní prostory, které zde po zbouraném pivovaru zůstaly. A koupaliště v Poohří? Jednak je to zátopové území, což znamená, že se tu nesmí stavět a nemohl by tu stát ani tobogán, a také je tu obrovský problém s parkováním. A nakonec by se sem koupaliště ani nevešlo, pokud bychom zde chtěli ta sportoviště zachovat. Lokalita je dobrá na volnočasové aktivity, ale ne na to, abychom tam přitáhli další dopravu,“ shrnul zástupce starosty Miroslav Plevný.

Město Cheb před lety vybudovalo na vodní nádrži Jesenice plovárnu Dřenice. Ta se stala v širokém okolí jediným přírodním koupalištěm, kde nechybí zázemí, toalety s restaurací a služby plavčíka.

Návštěvníci mají k dispozici několik kurtů na plážový volejbal, písčité hřiště na házenou a plážový fotbal, nohejbal a líný tenis. V sousedství je navíc fotbalové hřiště. Nechybí stoly na ping-pong, prostor na pétanque, šlapadla, lodičky a další atrakce. Kvalitu vody pravidelně testují hygienici.

Na plovárnu, která je od města vzdálená přibližně pět kilometrů, zajíždí v období letních prázdnin autobus MHD (podrobněji v článku Autobus zase bude jezdit na koupaliště Dřenice, letos to bude zdarma).