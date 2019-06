Lidé v Chebu a Sokolově budou moci sami rozhodnout, kam půjdou peníze

Navrhněte, co by se ve městě mělo udělat, a my na to dáme peníze. Taková je základní myšlenka takzvaného participativního rozpočtu. Město ze svých peněz vyčlení částku na akce, které navrhnou sami jeho občané.

Sokolovští zastupitelé budou jednat o podobě projektu už na červnovém zastupitelstvu, v Chebu lidé poprvé dostanou šanci sami rozhodnout, na co se část peněz použije, zřejmě v příštím roce.

„Zatím se dohadujeme, jak bude tento projekt vypadat,“ konstatovala sokolovská starostka Renata Oulehlová. Původní návrh na částku milion korun s tím, že o tom, která akce se zrealizuje, rozhodnou zastupitelé, má protinávrh. Ten počítá pouze s půlmilionem a hlasováním veřejnosti. My budeme dále prosazovat první variantu,“ zdůraznila starostka.

I přesto, že tato možnost ještě není oficiální, se na sokolovské radnici sešla už asi dvacítka podnětů. Z řady z nich je ovšem patrné, že lidé smysl participativního rozpočtu zcela nepochopili. Požadují například opravy chodníků či silnic. Jedním z mála „vyčnívajících“ návrhů je vybudování nové lezecké stěny.

Chebská radnice počítá s tím, že pro začátek k tomu účelu uvolní až 5 milionů korun. „Cílem je vtáhnout obyvatele města do rozhodování o budoucnosti Chebu. Chtěli bychom, aby se začali o dění ve městě víc zajímat. Proto participativní rozpočet, který je mimochodem jeden z našich volebních úkolů a cílů. Pokud vše půjde dobře, pokusíme se participaci zahrnout do rozpočtu už pro příští rok,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.

Doplnil, že město kvůli tomu navázalo spolupráci s organizací Agora CE, která má zkušenosti se zaváděním participativního rozpočtu z řady míst v České republice. „To celou záležitost urychlí a zároveň nám to umožní vyvarovat se chyb, s nimiž se města potýkají, pokud do toho jdou samostatně,“ řekl Jalovec.

Podle starosty umožňuje participativní rozpočet občanům nasměrovat peníze do konkrétního projektu, což znamená v podstatě spoluvytvářet tvář města. Veřejným činitelům zase dovolí efektivně spolupracovat s občany, protože otevírá dialog o tom, jaké investice vidí obyvatelé města jako nejpotřebnější.

O návrhu musejí lidé diskutovat a umět ho obhájit

„Participativní rozpočet není o tom, že lidé řeknou, tady nám opravte chodník a tady vyměňte kanál. Obyvatelé města, kteří do toho půjdou, by měli mít představu, co chtějí, co osloví hodně lidí. A alespoň rámcově vědět, jak svůj návrh zrealizovat. Také by měli o projektu diskutovat, obhájit jej v konkurenci jiných nápadů a nakonec i hlasovat o tom nejlepším,“ předestřel starosta Jalovec, který doufá, že už na jaře příštího roku by se mohly na radnici nějaké projekty sejít.

První vlaštovkou pro zavedení participativního rozpočtu by měl být workshop, který pro zájemce z řad veřejnosti chystá organizace Agora CE na úterý 25. června. Začíná se v 16.30 hodin v prostorách úřadu na náměstí Krále Jiřího.

V Karlových Varech či v Ostrově zatím participativní rozpočty nechystají. „Kdyby se ale ze zkušenosti z jiných měst ukázalo, že mají své opodstatnění, nemáme problém tuto možnost občanům města nabídnout rovněž,“ uvedl starosta Ostrova Jan Bureš.

Radnice podle jeho slov spoléhá na postřehy z komisí pro místní části. „Právě z jejich práce sbíráme podněty pro tvorbu rozpočtu ve vztahu k občanům města,“ dodal starosta Ostrova.