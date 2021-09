Sportovní areál u Aše se má stát malým Klínovcem na opačné straně kraje

„Ve výhledu je modernizace kempu, včetně výstavby bungalovů, apartmánů a hotelu či penzionu s nabídkou služeb v oblasti stravování. Situace se už dneska posunula, lidé už tolik nejezdí pod stan. Chtějí mít pohodlí. Naše sportoviště jsou skvělá například pro soustředění nejrůznějších sportovních klubů, ale bez kvalitního ubytování a bez zajištění stravování to zkrátka nejde,“ vysvětlil ašský starosta Dalibor Blažek.

Doplnil, že městská společnost Ašské lesy, která areál na vrchu Háj spravuje, už zadala zpracování studie rozvoje této lokality. Město plánuje také prověřit návštěvnost jednotlivých sportovišť.



„Zhodnotíme, která jsou využívaná a která naopak už tolik netáhnou. A rozhodneme, zda nevybudovat místo nich jiná, po kterých je nyní poptávka,“ nastínil starosta.



Podle jeho slov by se měl stát vrch Háj startovní branou pro výlety do českých, bavorských i saských lázní, a to jak pro pěší, tak pro cyklisty či jezdce na koloběžkách. K dispozici by měla být i půjčovna elektrokol.

„Chceme vrch Háj protkat cyklistickými traily, což jsou adrenalinové cesty pro jezdce. Ale měly by tu být i trasy méně náročné, aby si je užil rovněž člověk, který není specializován na tento typ sjezdu, nebo aby na nich mohly jezdit i děti. Plánujeme vyznačit trasy do bavorských a saských lázní. Chceme lidi přesvědčit, aby tu zůstávali přes noc, udělali si tu víkend, přijeli sem na dovolenou a strávili tu třeba týdenní aktivní odpočinek s příjemným ubytováním. Mohli by odtud vyrážet všemi směry, jak do vnitrozemí, tak do Německa. V Aši bychom rádi postupně udělali menší obdobu Klínovce. Je jasné, že takovou sjezdovku tu nikdy mít nebudeme, ale pro rodiny s dětmi, seniory i aktivní lidi máme co nabídnout,“ předestřel plány starosta Blažek.

Město v tomto směru cílí na investory, kteří by v areálu postavili hotel či jiné ubytovací zařízení a radnice by jim pak areál za symbolickou cenu pronajala.

„Pokud nebudeme v hledání investora úspěšní, jsme odhodláni začít i sami. Věříme, že v momentě, když začneme, kdy se projekt rozjede, tak se firmy se zájmem investovat najdou,“ nastínil starosta s tím, že město ale nechce v lokalitě stavět třeba lunapark nebo jiné zábavní prvky.

Zaměří se vyloženě na sport. „Mohli bychom se inspirovat třeba v Novém Městě na Moravě, které je vyhlášeným biatlon a biker centrem. Přitom to bylo dřív jen malé městečko. Protože však je v blízkosti výrobce vybavení na kola, začala se tam stavět velká trať. My tu něco tak obřího nechceme, ale rádi bychom využili té zkušenosti a našli firmy s odvahou investovat,“ řekl starosta.

Město přitom hodlá využít skvělé pověsti lokality, které znalci přezdívají malá Šumava a označují ji jako ráj běžkařů a cyklistů.