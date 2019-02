Voda z řadu je drahá, přírodní ale nesmějí v lyžařském areálu Háj čerpat

„To je alfa a omega další existence lyžařského areálu. Abychom se mohli dál rozvíjet, musíme najít způsob, jak vyrábět sníh, aniž bychom se museli připojit na vodovod a čerpat drahou vodu,“ uvedl Jiří Červenka, jednatel městské společnosti Ašské lesy, která má správu areálu na starosti.

„Už před přibližně deseti lety jsme žádali státní správu, abychom mohli brát vodu k zasněžování z přírodních zdrojů. Neúspěšně. Takže dnes nás stojí jedno zasněžení sjezdovky 350 tisíc korun. Chystáme se proto požádat znovu,“ řekl Červenka.

Povolení k čerpání vody vystavuje ašský vodoprávní úřad a podle Červenky se jedná o složitou administrativní proceduru.

„My chceme v žádosti argumentovat, že se v dosahu nacházejí dva historické rybníky, navíc je v okolí spousta pramenů. V krajním případě bychom sáhli k možnosti vystavět zde retenční nádrž, kde bychom potřebnou vodu v průběhu roku zadržovali,“ nastínil Červenka.

Podle jeho slov má čerpání přírodní vody oproti vodě z vodovodu řadu výhod. V první řadě je to cena. V té druhé skutečnost, že vodu přímo ze zdroje není třeba nijak upravovat, pouze se musí zbavit mechanických nečistot. Navíc má podobnou teplotu jako okolní prostředí, takže ji není nutné příliš chladit. To znamená další úspory na energiích.

„A přitom my tu vodu nespotřebujeme, nepošleme do kanálu, ale vrátíme do přírody. Byli bychom rádi, kdybychom získali povolení čerpat alespoň čtyři tisíce kubíků ročně,“ předeslal Červenka.

Areál se orientuje hlavně na rodiny s dětmi

Lyžařský areál na vrchu Háj se v posledních letech orientuje především na rodiny s dětmi. V areálu funguje půjčovna vybavená pro všechny věkové kategorie. Tamní obsluha disponuje stroji na opravu skluznic, broušení hran a seřízení vázání.

„Co se týče této služby, tak jsme, myslím, na úrovni skutečně špičkového zimního střediska. Rodinám s dětmi, které míří na svah, nabízíme kompletní servis,“ přiblížil Červenka, kterého k rozhodnutí rozšířit půjčovnu a služby kolem vedl příklad z vlastní rodiny.

„Já to beru podle svých dětí. Když byly synovi čtyři roky, koupili jsme mu jako nadšení rodiče lyžáky, lyže, hůlky a helmu. Suma sumárum za pět tisíc. Jenže za rok z toho kluk vyrostl, takže nás čekalo zaplatit dalších pět. Tomu se u nás rodiče mohou vyhnout. Na to, aby se jejich děti naučily první krůčky a obloučky na svahu, si mohou všechny věci půjčit,“ uvedl Červenka s tím, že v areálu navíc funguje vyhledávaná školička.

Dvanáct instruktorů zde učí zájemce jak na lyžích, tak na snowboardu.

„Také jsme upravili turniketový systém, chystáme rozšíření jedné sjezdovky a vybudujeme novou propojku mezi sjezdovkami. Navíc už přibližně pět let držíme ceny na podobné úrovni,“ dodal Červenka.

Sportovní areál pod vrchem Háj nabízí tři sjezdové tratě lehké a střední obtížnosti. V současné době je však kvůli sněhovým podmínkám v provozu pouze jedna. Lyžaře dopravují na vrchol dva vleky Tatrapoma.

Pro nejmenší zde funguje v rámci školičky malý lanový vlek. Celodenní permanentka vyjde aktuálně na 200 korun, děti do výšky 150 cm jezdí za polovinu, caparti do šesti let mají vlek zdarma. Je také možné využít pouze dopolední, odpolední či večerní lyžování nebo si zakoupit jednotlivé jízdné. Pro běžkaře jsou v areálu okružní trasy v délce 1, 3, 5 a 7 kilometrů. Okruh o délce 1000 metrů je osvětlen.