Novým hejtmanem Karlovarského kraje se má stát náměstek Kubis

Změny ve vedení Karlovarského kraje už projednala krajská koalice. Do úterý se mají koaliční partneři z Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí, ODS, Pirátů a nezařazeného radního pro školství vyjádřit k nominaci Petra Kubise na nového hejtmana.

„Již při předešlých neformálních jednáních byla jeho nominace podporována,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová.

Volba jejího nástupce se uskuteční během jednání zastupitelstva 11. listopadu anebo 16. prosince. Zástupci ANO chtějí také kandidáta představit opozičním zastupitelům.



„Petr Kubis má dlouholeté zkušenosti z veřejné správy, celé tři roky pracuje na kraji velmi zodpovědně, s plným nasazením. Věřím, že bude dobrým hejtmanem našeho kraje,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová.

Zároveň doplnila, že bude Petru Kubisovi pomáhat, a jak už avizovala, v krajské radě by ráda zůstala v pozici neuvolněné náměstkyně, a to pro oblast financí a pro jednání s centrálními orgány veřejné správy. „Pokud mi to zdravotní stav dovolí, předám hejtmanství ke konci roku,“ informovala.

„Samozřejmě je to obrovská zodpovědnost, podstatně více práce. Jsem velmi rád, že paní hejtmanka zůstává, což je pro mě záruka toho, že to může fungovat jako doteď, protože si myslím, že úplně špatný tým nejsme a dokázali jsme se na všem dohodnout. Sociální oblast bych si rád nechal a dotáhl věci do konce. Oblast bezpečnosti za zákona spadá pod hejtmanku či hejtmana,“ řekl Petr Kubis.



Jana Mračková Vildumetzová chce skončit z rodinných důvodů, neboť očekává přírůstek do rodiny. Nadále se chce ale věnovat své práci v Poslanecké sněmovně.