O očkování proti chřipce je velký zájem, vakcína ale nevystačí pro všechny

„Už nám nezbyla jediná vakcína z těch, které jsme objednali. Odmítnout jsem ale musela jen pár zájemců, to je ta lepší zpráva,“ uvedla obvodní lékařka Lucie Trynerová z Aše.



Chebská praktická lékařka Jana Malásková rovněž dostala objednané vakcíny pro své pacienty všechny, a to už 9. září. „Během pěti dní ale byly pryč a další už nedostanu, i když zájem o ně je,“ potvrdila.

Karlovarské očkovací centrum společnosti Avenier muselo dokonce v polovině září objednávání klientů na vakcinaci proti chřipce zastavit, a to už po pár dnech. Zájem byl tak velký, že jen za jedno dopoledne měli tolik objednávek po telefonu, co loni za celý měsíc. Teď už nemají vakcíny v žádném ze svých zařízení.

Vakcíny už nemají ani velkodistributoři. „Všechny jsem obvolala, ale nemají nic,“ potvrdila lékařka Jaroslava Švandrlíková z Karlových Varů, která zároveň v kraji zastupuje Sdružení praktických lékařů České republiky.



Podle ní je teď možné udělat jediné: „Jsme velmi malý region a všichni se tu známe. Bude-li mít někdo z mých kolegů pár vakcín navíc, sdělí mi to a já o tom budu informovat ty ordinace, kde vakcíny nejsou.“

Sama registruje ve své ordinaci o očkování proti chřipce rovněž zvýšený zájem. „Už mám na seznamu čtyřicet dalších jmen, takže na jaře, kdy se obvykle vakcíny objednávají, jich poptám o to víc.“

Svaz zdravotních pojišťoven (SZP) potvrdil, že letos byl počet objednaných vakcín pro republiku navýšen o třetinu, tedy téměř na 900 tisíc dávek a pokrývá potřebu očkovat skupiny seniorů či chronicky nemocných.

„Kdo ale do těchto skupin nepatří, a přesto o očkování stojí, tomu radíme zavolat si na svoji zdravotní pojišťovnu. Všechny pojišťovny v republice jsou instruovány tak, aby svým klientům pomohly najít ordinaci či zdravotnické zařízení, kde ještě volné vakcíny mají. I kdyby to mělo být v jiném městě,“ uvedl za SZP Ivo Měšťánek.

Roušky teď pomohou nejen s covidem

Ve své praxi Jaroslava Švandrlíková používá ústenky už mnoho let. „Moji pacienti to znají. Ve chvíli, kdy se na podzim ochladí a přijdou virózy, rozdávám ochranu úst a nosu každému, kdo sem s respiračním onemocněním dorazí. O to líp, že jsou teď roušky povinné, je větší šance, že se nakazí míň lidí. A nejen covidem,“ upozornila lékařka a dodala: „Nesmí se ale jedna rouška nosit celý týden, to by bylo naopak o to vyšší riziko nákazy.“

Lékař Michal Holásek zároveň radí, aby každý z letos odmítnutých zájemců o očkování trval na tom, aby s ním jeho lékař pro příští očkovací sezonu počítal a vakcínu pro něj objednal.

„Kromě chřipky je zároveň v tuto chvíli vhodné nechat se očkovat také proti ostatním vážným infekcím horních cest dýchacích, proti nimž existují vakcíny. Tedy proti pneumokokovým onemocněním nebo černému kašli, jehož výskyt se v republice v posledních letech zvyšuje,“ upozornil lékař.