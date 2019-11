Oprava hlavního uzlu karlovarské MHD se prodraží, město na ni spěchá

„Odhad nákladů byl kolem třinácti milionů korun. Dnes už tušíme, a to i po dohodě s kanceláří architektury, že se budeme pohybovat v řádech jednotek milionů výš,“ uvedl primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík.



Jak doplnil, radnici jde o to, aby vylepšila nynější podobu frekventované zastávky. „Je třeba říct, že povrchy, které tam jsou, jsou v tristním stavu. Přístřešek je ve stavu dožilém, takže se budou dělat nové povrchy, nový přístřešek, tedy nic, co by mělo měnit charakter území,“ přiblížil Petr Bursík.

Celá akce má podle radních zhruba půlroční zpoždění a na opravu terminálu Karlovy Vary spěchají.

„Musíme začít co nejdříve, protože akce je placená z dotačních peněz a ty jsou tam jasně fixované. Nemůžeme dělat změny, které bychom si asi i přáli, ale řešíme pouze úpravu stávajícího stavu,“ řekl náměstek (podrobněji v článku Architekti chtějí u Tržnice náměstí. Už je pozdě, vzkazují Vary).

Město chce na obnovu uzlu využít peníze z Integrovaného plánu rozvoje území. „Ty souvisejí s rekonstrukcí tří terminálů, a to s horním nádražím, Tržnicí a Rozcestí U Koníčka. Jde ale také o to, že na opravu Tržnice čekají lidé i dopravní podnik už několik let a musí se to pohnout,“ doplnil primátorčin náměstek pro strategie a dotace Tomáš Trtek.

Aby město o dotace nepřišlo, musí rekonstrukci Tržnice zahájit do 30. září příštího roku. Podle vedení města oprava Tržnice provoz sice omezí, uskuteční se ale na etapy tak, aby část terminálu vždy fungovala.

Přes tuto zastávku jezdí více než dvacet linek MHD a také příměstské spoje do Ostrova, Jáchymova či třeba Potůčků.

Rekonstrukci Rozcestí U Koníčka město také připravuje, tento uzel využívají autobusy městské i linkové dopravy. Terminál na horním nádraží je hotový od září.